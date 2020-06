Marrakech :

L’association marocaine des photographes animaliers

A Marrakech organise :

La 2ème Exposition de la photographie animalière Marocaine

En raison du contexte actuel imposé par la pandémie du COVID-19 et de l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publics pour la combattre, l’association marocaine des photographes animaliers siégeant à Marrakech organise une exposition virtuelle 3d née du confinement et qui permettra au visiteur une immersion virtuelle dans la beauté et la richesse de la biodiversité marocaine. C’est une invitation à découvrir le sublime et le précieux qui nous entoure et qui parfois passe inaperçu.

Cette exposition propose 80 espèces, dont des plantes, des reptiles, des mammifères, et des oiseaux, à visualiser chez soi, afin de contribuer à repenser la relation de l’Homme avec son environnement.

Par la même occasion ; une visioconférence sera organisée le Dimanche 28 juin 2020 à 16h sur la page Facebook de l’association à l’occasion de la mise en ligne de l’exposition et sera animée par :

Mr Aziz Ankouri, directeur du projet éducation à l’environnement et au développement durale au ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique

Mr brahim Abouelabas, ingénieur au département des eaux et forêts et spécialiste en matière d’éducation à l’environnement.

Mr Sidi Imad Charkoui, professeur à l’école supérieur de technologie, Université Sultan My Slimane et président de l’association nature solutions

Mr Oussama Abaouss, journaliste-administrateur de Ecologie.ma.

A rappeler que l’association marocaine des photographes animaliers avait organisé l’an dernier sa première exposition du genre sous le thème de sous le thème : « La photographie animalière au service de la sensibilisation pour le respect de la biodiversité » qui a fait le tour de différentes villes du Royaume dont la ville d’Ifrane comme 6ème étape de cette exposition itinérante et ce en commémoration de la Journée mondiales des Zones humides.

Selon Mme Halima Bousadik présidente de la « Moroccan Wildlife photographers » (VIDEO) ; cette exposition a pour objectif de montrer la splendeur et la beauté de la faune marocaine à travers des photos prises par les membres de l’association qui font voyager le public dans les écosystèmes riches et variés de notre Pays et participer ainsi à une prise de conscience de la richesse de notre Royaume Marocain en matière de biodiversité animale, et la nécessité de préserver les espèces qui le caractérisent.

Mohammed Drihem