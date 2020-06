L’Association des hôteliers et restaurateurs CPT Ifrane et Guides décrient leur marginalisation de la campagne «ntla9awfbladna » lancée par l’ONMT

Mohammed Drihem

Ville touristique par excellence ; la ville d’Ifrane se trouve être l’une des principales destinations touristiques du royaume du Maroc la plus affectée par les mesures restrictives sur les voyages imposées par l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du virus.

En effet, selon Abdelmalek El Manjra secrétaire général de l’association des hôteliers et restaurateurs de la ville d’Ifrane, suite à la crise du coronavirus ; tout le secteur touristique et les activités de sa chaine de valeur composée de l’hôtellerie et de la restauration entre autres ; ont été durement affectés par la crise du COVID-19 qui a imposé la fermeture de plus de 89% des entreprises de la restauration.

Pour lui, le secteur touristique se porte mal à Ifrane qui est une petite ville qui dépend à 100% du secteur touristique comme on le sait chose qui interpelle tous les opérateurs touristiques locaux et les commerçants en vue de s’activer pour trouver des solutions concrètes avec l’aide du Conseil Provincial du Tourisme (CPT) à travers des réunions en vue d’établir un plan de relance qui permettrait au secteur de sortir de cette crise et qui devrait prendre en ligne de compte la nécessité de séduire le touriste national qui doit être accueilli dans de meilleures conditions et auquel on doit offrir une meilleur qualité d’hébergement et de restauration.

Par ailleurs, il y’a lieu de noter que le Conseil provincial du Tourisme d’Ifrane n’a pas attendu trop longtemps pour décrier sa marginalisation du collectif des CRTs en termes de campagne de promotion du tourisme intérieur, lancée par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT). Son Président, Mr Hassan Jaid a adressé au nom du CPT d’Ifrane ; une requête au Directeur Général de l’Office en question lui signifiant qu’au niveau de la Région de Fès/Meknès il n’existe pas de Conseil Régional de Tourisme légalement constitué et répondant aux termes de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’ONMT. De ce fait avait-il ajouté ; « le CPT Ifrane vous demande instamment de prendre en charge cette campagne en notre nom pour faire la promotion de notre Province et éviter ainsi qu’elles soit oubliée dans cette campagne.

En vue de booster le secteur du tourisme, face aux conséquences de la crise sanitaire, l’ONMT rappelons-le ; avait lancé sa campagne «ntla9awfbladna » dont l’objectif est d’inciter les citoyens marocains à visiter les différentes régions du Royaume pour leurs vacances estivales

Cette Campagne de séduction a été lancée lundi 08 juin par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) en préparation à la reprise tout en annonçant une série d’actions promotionnelles destinées à booster le tourisme interne.

Signée : «ntla9awfbladna», cette campagne vise à stimuler la demande touristique nationale et inviter les citoyens nationaux à voyager dans leur pays dès la levée de l’état d’urgence sanitaire. Elle devrait etre déclinée sur l’ensemble des régions pour faire découvrir l’étendue de l’offre touristique nationale selon la région et la destination.

Premier acte précise-t-on : l’Office a lancé un appel à manifestation d’intérêt à l’attention des Conseils régionaux du tourisme (CRT) pour mener conjointement des campagnes de communication. En clair, «l’ONMT met au service des 12 CRT une cellule composée d’experts en marketing, communication et digital pour les accompagner dans le développement de leur communication dédiée au tourisme interne», précise l’Office. Sa mission portera sur trois axes.

D’abord, l’information à travers le partage, avec l’ensemble des CRT au niveau de chaque région et des opérateurs touristiques qui la composent, des différents outils d’analyse, études et enseignements que l’Office a réalisé durant la crise.

Ensuite la conception de messages de communication et de valorisation des régions.

Et enfin, la promotion des atouts des régions et leurs offres promotionnelles tarifaires adaptées à la clientèle marocaine.

Enfin ; il y’a lieu de signaler que «selon une étude effectuée par l’Office durant ce confinement, le citoyen marocain a exprimé un fort désir de voyager dans son pays après le déconfinement. Mais il souhaite tout d’abord être rassuré sur les mesures et les normes de santé, et aussi pouvoir accéder à des offres promotionnelles adaptées dans l’ensemble des régions du Royaume ». À noter enfin qu’en vue d’encourager tout l’écosystème du secteur, de la petite à la grande entreprise, à communiquer et à surmonter l’impact économique de la crise sanitaire, l’ONMT prendra en charge la totalité du budget d’achat d’espace média pour le compte des douze régions du Royaume.