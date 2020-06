Le besoin d’un nouveau pays des Lumières.

Yahya Torbi

Il y a trois siècles, les courants littéraires, en Europe, ont donné naissance à une élite philosophique et intellectuelle; une génération d’endoctrineurs et de libres-éfenseurs, qui ont bravé le pouvoir ecclésiastique et les monarchies absolues, et lutté de toutes leurs viscères et au péril de leurs vies, sachant que certains d’entre eux comme Spinoza, Rousseau, Voltaire, … ont connu la guillotine, la réclusion, l’exil et toutes sortes de persecution, contre les oppressions politiques et religieuses, et surtout contre la superstition , l’obscurantisme et le fanatisme religieux, qui étaient, à l’époque, monnaie courante. Leurs idées étaient si influentes et si impressionnantes qu’elles ont profondément marqué les âmes et les esprits, jusqu’á nourrir les Révolutions qui ont contribué, à leur tour, à l’instauration d’un État laïque et d’une société rationnelle et civile, dont les valeurs ont inspiré toute l’Europe et les États Unis d’Amérique.

Or, au lieu de perpétuer et de propager les Lumières dans les pays du tiers-monde et de plaider en faveur des peuples démunis, et surtout de défendre leur cause et leur droit d’accès à la démocratie et à la prospérité, les plus influents des chefs d’Etats europeens s’alignent aux côtés des dictateurs en Afrique et dans le monde arabe: non seulement ils soutiennent leurs systèmes et lois oppressifs, mais ils leur offrent des armes et des munitions, ainsi que tout matériel logistique servant à opprimer quiconque tenterait de se soulever contre la tyrannie et l’arbitraire, à savoir surtout qu’il y a des dirigeants dangereux; capables de tous les crimes contre leurs peuples; Et l’affaire Jamal Khachoggi en est un bon exemple. En plus, les Européens ne se contentent pas de s’enrichir au détriment des peuples arabes et africains, en pillant leurs richesses terrestres et maritimes, le gaz naturel d’Algérie, à titre d’exemple, alimente les foyers et les centrales thermiques en Europe, alors que des citoyens algériens font la queue devant les magasins pour se procurer, mises à part la viande, les cerises et les bananes, qui sont reservèes aux généraux et à la grande et haute bourgeoisie algérienne, un litre de lait ou un kilo de pommes de terre ou une bonbonne de gaz, en attendant l’occasion de fuire le pays vers l’autre rive de la méditerranée, pour une vie meilleure, mais ils (les Européens ) continuent d’attiser les conflits et incitent à des attitudes belliqueuses, au sein et entre les peuples arabes en Syrie, en Libye, au Yémen, au Soudan…, et ce, pour que leurs usines et machines de guerre ne s’arrêtent pas de tourner et de fonctionner, tant qu’elles leur rapportent gros.

Ainsi, l’Europe, qui était autrefois un pays des Lumières et qui fascinait le monde entier, devient aujourd’hui l’endroit de prédilection des hors-la-loi, sous prétexte que c’est le pays des droits et des libertés. En effet, des enquêtes policières et des investigations et reportages journalistiques révèlent que pour aller vivre en Europe, il faut être, à part les ouvriers misérables en provenance des pays sous développés, qui gagnent leur vie à la force de leur bras et à la sueur de leur front, soit un immigré clandestin, soit un délinquant maghrébin, un pickpocket; un cleptomane qui joue facilement avec le couteau, soit un dealer, un trafiquant de drogue ou de stupéfiants, soit un proxénète, une stripteaseuse ou une prostituée chevronnée, d’Europe de l’Est ou du Moyen Orient, soit un fanatique religieux qui prêche la misogynie, le rejet de l’autre et la haine contre la religion d’autrui et les valeurs humaines universelles, soit un noir africain ( sans discrimination raciale contre la race noire), qui abuse sexuellement des jeunes blondes du terroir, après avoir abusé de leur confiance et naïveté, soit un responsable corrompu, qui fuit la justice de son pays, soit … bref, l’énumération est longue, tandis que les gens honnêtes et les militants des droits de l’Homme sont arbitrairement exécutés, ou contraints à l’exil ou sombrent dans les prisons, sous les régimes policiers des dictateurs arabes.

C’est pourquoi, chaque année, des milliers d’intellectuels et de cerveaux français quittent la France pour aller s’installer, vivre et travailler aux États-Unis, en suisse, en Allemagne, en Angleterre …

Ceci étant dit, la société ouest-européenne devient de plus en plus insupportable, voire invivable, à cause de la délinquance grandissante d’une jeunesse étrangère, désemparée, qui a du mal à assumer l’intégration dans la population européenne, mais surtout à cause du laxisme et du manque de rigueur vis-à-vis des comportements pervers qui nuisent à la vie en groupe, d’une part, et d’autre part, à cause de l’incapacité des dirigeants à établir la fraternité et l’égalité des chances, mais surtout la justice et la paix sociales, en vue d’une société homogène et nationaliste.

En somme, les intellectuels et les organisations des droits de l’homme du monde entier, en tant que successeurs des philosophes des Lumières, ainsi que les journalistes et les médias indépendants, en tant que quatrième pouvoir, tous, en leur qualité de portes-paroles des peuples et de défenseurs des droits et des libertés; vu qu’ils sont plus sages et plus pondérés que les tyrans qui gouvernent l’Afrique et les pays arabes, sont appelés, plus que jamais, à intervenir auprès de l’ONU et du Conseil de sécurité pour dénoncer, haut et fort, l’oppression et la violation des droits humains, que pratiquent les dictateurs à l’égard des peuples arabes, avec la complicité de leurs homologues européens; notamment ceux qui tiennent à ce que le statu quo soit maintenu, afin d’assurer et de garantir la suprématie et la prospérité de leurs pays.

Yahya TORBI