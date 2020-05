Le laboratoire mobile d’analyses de biologie moléculaire S’installe à Ifrane pour Le dépistage du nouveau coronavirus (COVID-19)

Un laboratoire mobile d’analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du nouveau coronavirus, à travers les tests de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR), a été affecté à Ifrane depuis le vendredi 22 mai dernier pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

Ce laboratoire a eu pour cible au niveau de la province d’Ifrane ; la population et le personnel des unités avicoles, les commerçants, les fermiers et leurs ouvriers ainsi que les chauffeurs de taxis entre autres et ce; à travers la réalisation de près de trois cent prélèvements et analyses par jour. Il a ainsi rapproché les analyses des habitants et des employés de la santé en service dans la province,

A rappeler que la mobilisation de ce laboratoire itinérant s’inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par le ministère de la santé visant à lutter contre la propagation du virus et à prendre en charge des patients pour briser la chaine de transmission du Covid19 au sein de la population.

Aussi, cette opération revêt une importance particulière d’autant plus qu’elle a permis ; à ce jour ; d’atteindre différentes communes et couvrir l’ensemble des zones isolées en allégeant le fardeau sur les laboratoires fixes répartis sur le territoire national.

La région de Fès-Meknès est dotée de trois laboratoires de dépistage du Covid19 à travers les tests PCR. Le premier se trouve au CHU de Fès, le deuxième à l’hôpital provincial Mohammed V de Meknès et le troisième à l’hôpital militaire Moulay Ismail de Meknès.

Sur le plan épidémiologique, il y’a lieu de souligner qu’à ce jour du mardi 26 mai à 18h00 ; la Région de Fès-Meknès dont relève la Province d’Ifrane ; compte un cumul de 996 cas positifs au COVID-19 dont 791 rémissions, 27 décès et 178 cas encore hospitalisés.

De même ; on relève que parmi les 09 provinces que compte la région de Fés-Meknès, 05 provinces sont déclarées indemnes du COVID-19. Il s’agit des provinces respectives d’Ifrane, Meknès, Moulay Yacoub, Taza et celle de Boulmane que n’a enregistré aucun cas positif au coronavirus.

Mohammed Drihem