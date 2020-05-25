كلية العلوم والتقنيات بطنجة تفوز بمنحة الوكالة الفرنكفونية المخصصة ل »كوفيد-19″

محسن قوضاض

تمكنت كلية العلوم والتقنيات بطنجة التي يرأسها ابن إقليم بركان البروفيسور محمد عدو، من الفوز ضمن أربع مؤسسات جامعية مغربية بمنحة لصندوق دولي مخصص لدعم الأبحاث حول “كورونا”، تقدر هذه المنحة الاستثنائية بقيمة مليون يورو مخصصة من طرف الوكالة الجامعية للفرونكفونية.

وجاءت هذه المنحة التي ستستفيد منها بالاضافة الى المشاريع المنتقاة، أربع جامعات مغربية لدعم الباحثين الشباب حول جائحة « كوفيد-19 » بعد اختيار المشاريع الفائزة من لدن الوكالة المذكورة.

يذكر أن هذه المبادرة الخاصة ب“كوفيد-19″، أطلقتها الوكالة الجامعية للفرونكفونية، خلال الفترة بين 10 أبريل و5 مايو الجاري، قصد تمويل المشاريع الدولية المنجزة من طرف الطلبة، والطلبة-المهندسين والباحثين الشباب المتعلقة بوباء « كورونا ».

وتنتمي المؤسسات الجامعية المغربية المنتقاة لهذا الطلب الدولي للمشاريع، إلى أربع جامعات مغربية وهي جامعة عبد المالك السعدي، جامعة شعيب الدكالي، جامعة الحسن الثاني، ثم جامعة محمد الخامس بالرباط.

وتهدف هذه المبادرة الى دعم تطوير وابتكار الحلول التكنولوجية أو ذات الطابع الاجتماعي الآني من أجل مواكبة المنظومات الصحية والوقائية العالميتين ودعم المجتمع الدولي على مجابهة هذه الأزمة الصحية.

وقد تم تقييم ملفات المشاريع المقبولة من قبل لجان الخبراء للوكالة الجامعية للفرونكفونية في كل من الأمريكتين، وآسيا-المحيط الهادئ، ومنطقة الكاريبي، ووسط إفريقيا والبحيرات الكبرى، وغرب إفريقيا، وأوروبا الغربية، وأوروبا الوسطى والشرقية، والمنطقة المغاربية،

,للإشارة تم وضع ملف 2000 طلب مشروع من طرف جامعات يمثلون 79 دولة على الصعيد العالمي، حيث تم قبول 92 مشروع ل 44 دولة منها المملكة المغربية ب أربع 04 مشاريع. والشرق الأوسط والمحيط الهندي.