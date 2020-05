Communiqué de Presse

Covid-19,

Le Barceló Hotels Group – Maroc contribue à l’élan de solidarité nationale pour faire face à la pandémie !

Casablanca – Jeudi 21 Mai 2020

près avoir mis plus de 82 chambres de l’hôtel Barceló Casablanca à la disposition des autorités marocaines pour désengorger les hôpitaux dans la lutte contre le covid-19, le Barceló Hotels Group – Maroc continue de mener des actions en tant qu’entreprise citoyenne, responsable et solidaire, apportant sa pierre à l’édifice de l’aide

nationale. En effet, le Barceló Anfa Casablanca participe activement à venir en aide aux plus démunis en cette période de Ramadan.

En cette situation de crise sanitaire, de nombreuses personnes manquent du minimum requis pour vivre dignement et résister au bouleversement économique de cette pandémie. Aussi, cette période particulière du mois sacré est propice aux actions de bienfaisance pour apporter soutien et réconfort aux plus démunis. Ainsi, tous les vendredis, le Barceló Anfa Casablanca prépare 400 ftours pour les Sans Domicile Fixe (SDF), confinés par les autorités dans les centres d’Al-Fida et de Hay Al Mohammadi.

Dans cet élan d’actions citoyennes, et en partenariat avec l’agence conseil en communication Brand Factory, l’équipe de l’hôtel Barceló Anfa Casablanca prépare et distribue gracieusement 100 plateaux repas, 3 fois par semaine, pour l’association Bayti et le SAMU social Casablanca, afin d’assurer le ftour tout au long de ce mois sacré aux sans- abris confinés dans ces associations. Selon le top management de l’hôtel, « Ces actions citoyennes, solidaires et responsables, contribuent à atténuer l’effet du confinement et participe activement à entrevoir des jours meilleurs pour tous ».

Outre ces actions solidaires pour les plus démunis, des cours de cuisine sont organisés et ouverts à tous. En effet, chaque samedi, l’hôtel Barceló Anfa Casablanca diffuse sur ces réseaux sociaux, une capsule vidéo contenant des recettes simples et rapides à réaliser chez soi. Préparées par le Chef Hicham, ces recettes lui permettent de partager son savoir-faire et ses conseils culinaires. Les différents clients de l’hôtel peuvent ainsi continuer à savourer de chez eux, confinement exige, les bons petits plats mijotés par le Chef.

Aussi pour garder la forme, Mme Berrada, consultante en bien-être au SPA de l’hôtel, partage aussi des capsules Wellness contenant des astuces pour prendre soin de soi tout en restant à la maison.

Par ailleurs, l’hôtel remercie l’ensemble des clients pour le respect des règles sanitaires et souhaite de tout cœur les retrouver très bientôt en bonne santé. «Nous nous retrouverons très bientôt et nous aurons le plaisir de servir nos clients, dans les meilleures conditions de sécurité et en respect des recommandations Internationales des mesures d’hygiène et de distanciation », souligne le top management de l’hôtel Barceló Anfa Casablanca, qui travaille activement sur l’après covid-19.