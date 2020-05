Journée Internationale de la Diversité Biologique 2020 Le Département de l’environnement Célèbre la Journée et Organise une Visioconférence

Mohammed Drihem

En célébrations de la « Journée Internationale de la Diversité Biologique » commémoré 22 mai de chaque année, le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement – Département de l’Environnement- avec l’appui de la Coopération Allemande (GIZ) ; organise une table ronde virtuelle qui sera présidée par le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement Aziz RABBAH, le vendredi 22 mai 2020.

Placée sous le thème : « Nos solutions sont dans la nature », retenu par les Nations Unies pour l’année 2020 ; cette table ronde virtuelle a pour objectif de rappeler l’importance de préserver la biodiversité pour un présent et à un avenir plus durables, de souligner le lien étroit entre la biodiversité et la santé humaine et de présenter des exemples de solutions basées sur la nature.

Pour traiter de ces différentes thématiques, une pléiade de personnalités spécialisées représentants des Départements ministériels, des institutions de recherche scientifique, de la société civile ainsi que des experts internationaux dans le domaine de la diversité biologique ont été conviées à prendre part à cette visioconférence.

Selon ces initiateurs ; l’organisation de cette table ronde, vient quelques jours après la publication du décret relatif à la mise en place du Comité National sur les changements climatiques et la biodiversité, présidée par le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, et qui va renforcer le cadre institutionnel national pour la protection de la Biodiversité.

Il est à rappeler notamment que le rôle de la biodiversité est fondamental et il est reconnu par la communauté internationale, eu égard ses bienfaits et services notamment la purification de l’air, la nourriture, les médicaments, les matières premières, la protection des sols, l’épuration de l’eau et la résilience et l’adaptation face au Changement Climatique.

2020 est l’année où, plus que jamais, le monde peut manifester une forte volonté pour un cadre mondial qui « inversera la courbe » de la perte de biodiversité au profit des humains et de toute vie sur Terre. Elle est extrêmement importante à l’échelle internationale car elle coïncide avec la fin de la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité 2011-2020 et le lancement de la phase de transition du cadre mondial pour l’après-2020 et des décennies de restauration des océans et des écosystèmes des Nations Unies. Les derniers évènements qu’a connu le monde cette année, comme la pandémie du Covid19, poussent également vers une plus grande prise en compte de la préservation de notre milieu naturel et ses composantes, notamment la biodiversité.

Thème 2020 : Nos solutions sont dans la nature

Alors que la communauté internationale est appelée à réexaminer notre relation avec le monde naturel, une chose est sûre : malgré nos avancées technologiques, nous dépendons entièrement d’écosystèmes sains et dynamiques pour notre eau, notre nourriture, nos médicaments, nos vêtements, notre carburant ou notre énergie, par exemple. Le thème choisi cette année met l’accent sur l’espoir, la solidarité et la nécessité de travailler ensemble à tous les niveaux pour construire un avenir et une vie en harmonie avec la nature.

Le thème « Nos solutions sont dans la nature » sera décliné autour de trois axes durant la semaine précédant la journée internationale : les connaissances et la science (le 18 mai), l’importance de la biodiversité (du 19 au 21 mai) et un appel à l’action (le 22 mai).