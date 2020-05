COVID-19 LE CENTRE CULTUREL D’AZROU ORGANISE UN CONCOURS DE L’HABTIT TRADITIONEL AMAZIGH

En célébration du 17ème anniversaire de SAR le Prince Moulay Hassan et ; dans le cadre de la commémoration du mois du Patrimoine au Maroc organisé du 18 avril – Journée internationale des monuments et des sites – au 18 mai 2020 – Journée Internationale des Musées – sous le thème de : «Cultures partagées, patrimoine partagé, responsabilité partagée».

Le centre culturel de la ville d’Azrou relevant de la Province d’Ifrane a organisé un concours virtuel des plus belles photos portant sur l’habit traditionnel amazigh et ce ; avec la participation de 118 internautes participants qui ont participé au concours avec l’envoi de leur photo traditionnellement habillé en amazigh soumise au vote via internet sur la page Facebook du centre culturel organisateur.

Organisé entre du 14 mai ; date de publication des photos pour le vote au 17 mai 2020 date de fermeture de ce dernier, ce concours artistique virtuel a été marqué par la proclamation des résultats qui a donné trois petites filles gagnantes du Concours.

Plusieurs prix de valeurs dont notamment des téléphones portables dernier cri ont été remis à domicile aux trois petites gagnantes du concours et notamment à d’autres gagnants de différentes catégories dont le prix de l’invitée d’honneur , du plus petit participant, du jeune d’Or et bien d’autre prix d’encouragement.

Les trois premières photos gagnantes de ce concours artistiques sont comme ci-joint publiées par ordre de mérite.

Mohammed Drihem