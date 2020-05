« Marrakech pour une ville durable après la pandémie du coronavirus » Thème d’une visioconférence dans la ville Ocre.

Mohammed Drihem

Sous la supervision Du Wali de la Région de Marrakech/Safi ; Gouverneur de Marrakech Mr Karim Kassi Lahlou ; l’Agence Urbaine de Marrakech Organise une conférence virtuelle et interactive mardi 19 mai, sous le thème « Marrakech pour une ville durable après la pandémie du coronavirus ».

Selon ces initiateurs, cette visio-conférence a pour objectif d’ouvrir un débat fructueux et responsable afin de permettre la présentation des solutions et la formulation de propositions susceptibles de garantir la durabilité de la ville ocre de Marrakech aussi bien au niveau socio-économique et environnemental qu’au niveau technique et de sa résilience face aux changements climatiques et aux crises sanitaires.

Cette réflexion collective à distance en ces temps de confinement national précise-t-on ; réunira des chercheurs, des intellectuels, des organismes professionnels et des services administratifs en vue de mettre en place une vision rationnelle de nature à faire de la ville de Marrakech ; une ville durable.

Lors de cette visioconférence ; les participants à ce débat virtuel engageront une réflexion sur les questions de l’importance du vivre-ensemble social, de la construction des capacités au sein d’un espace garantissant l’égalité des chances et l’accès aux différents services et équipements et la lutte contre les dysfonctionnements et disparités sociales en se basant sur un urbanisme durable, une efficience énergétique et un environnement sain, qui sont des composantes nécessaires pour la création d’une ville durable.

A rappeler que cette visioconférence est organisée dans le cadre du Forum « Marrakech post Covid-19 », qui prévoit une série de panels et d’ateliers de réflexion et d’échange, ayant pour vocation première la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés par les modalités du post-confinement, notamment l’usage des espaces publics et la question de mobilité.

Dans ce cadre de panels rappelons-le ; la première visioconférence tenue sous le thème : « Quels espaces publics après le déconfinement ? Penser le déconfinement à travers une pratique intelligente des espaces publics » ; a permis d’engager la réflexion et la concertation sur les modalités du déconfinement et d’anticipation des scénarios pour améliorer l’usage des espaces publics, des transports et de la mobilité.

Quant à la seconde conférence virtuelle placée sous le thème « L’immobilier post confinement : la reprise des chantiers à Marrakech », elle a présenté une occasion pour débattre des enjeux et défis à relever lors de la reprise des activités du bâtiment, partager les expériences et à présenter des propositions pratiques selon l’approche de l’intelligence collective pour la dynamisation des chantiers de construction dans le respect des mesures préventives et sanitaires.