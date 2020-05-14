سعيد أمزازي وزير التربية : صرف الشطر الثالث من المنح لجميع المستويات الجامعية والمعاهد ابتداء من يوم الإثنين المقبل

الأربعاء 13 ماي، 2020

السيد أمزازي : صرف الشطر الثالث من المنح لجميع المستويات الجامعية والمعاهد ابتداء من يوم الإثنين المقبل

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي، يوم الأربعاء، أنه سيتم صرف الشطر الثالث من المنح لجميع المستويات الجامعية والمعاهد ابتداء من يوم الإثنين المقبل.

وجاء الإعلان عن ذلك، حسب الصفحة الرسمية للسيد أمزازي بموقع (فايسبوك)، خلال تدخله باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي خصص لدراسة المواضيع المقترحة من الفرق البرلمانية والمتعلقة بالا جراءات والتدابير الكفيلة بالوقاية من انتشار وباء كورونا والتقييم الاولي لها، وكذا خطة الوزارة وا جندتها بخصوص امتحانات نهاية السنة في ظل ا جراءات حالة الطواري الصحية التي تعرفها المملكة.

وشكل هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، مناسبة أكد خلالها السيد أمزازي على مجموعة من التدابير والإجراءات، من أبرزها استمرار توقف الدراسة الحضورية بالمدارس والجامعات المغربية وكذا مؤسسات التكوين المهني، على أن تستأنف في جميع المستويات بالقطاعات الثلاث في شهر شتنبر المقبل.

ومن ضمن الإجراءات الأخرى، التي تطرق إليها الوزير، مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية عن بعد حتى نهاية هذا الموسم الدراسي ( المدرسي، والمهني، والجامعي)، والتأكيد على دور الأستاذ ومجالس الأقسام في معرفة تطور مستوى التلاميذ وقرار نجاحهم، وكذا الاشتغال المتواصل مع رؤساء الجامعات على سيناريوهات اجتياز الامتحانات الجامعية، أخدا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية.

ومع:13/05/2020