COVID-19 : IFRANE SANS COVID-19 APPELE A PLUS DE VIGILENCE ET BEAUCOUP PLUS DE CONTROLE DES PERSONNES

La province d’Ifrane est déclarée guérie de la pandémie du COVID-19 et ce, après avoir enregistré 20 cas Positifs dont une personne est décédée et les 19 restantes sont guéries. Les deux derniers cas répertoriés rappelons-le ; ont guéri du COVID-19 et quitté le centre Hospitalier Provincial du 20 Aout de la ville d’Azrou le mardi 05 mai dernier.

Ce résultat n’est pas dû au hasard mais plutôt à la mobilisation générale des autorités provinciales, locales et sanitaires et des forces de l’ordre soutenues en cela par les collectivités locales, les acteurs de la société civile, les medias locales, régionales et nationales et surtout par la prise de conscience du danger COVID-19 de la part de la grande majorité des citoyens qui ont observé le confinement imposé par l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publics.

Toutefois, la bataille livrée pour endiguer et arrêter la propagation de ce mal de 21ème siècle qu’est le Nouveau coronavirus COVID-19 n’est encore gagnée et le COVID-19 continue d’épier la province d’Ifrane de toute part surtout quand on sait impertinemment que cette dernière est entourée de Quatre provinces très contaminées que sont Fès (519 cas), Meknès (117 Cas), El Hajeb (97 cas), Séfrou (40 cas) et qui risquent d’exporter le mal sur le territoire provincial d’Ifrane.

Vue cette situation géographique d’Ifrane au milieu de ces quatre grands foyers de la pandémie au COVID-19 au niveau de la Région de Fès/Meknès, nous invitons tout un chacun épris de la bonne santé de de cette province et de ses populations et en particulier les autorités provinciales et locales et surtout les services de sécurités et ce, en vue de doubler d’efforts pour assurer un meilleur contrôle des personnes et des véhicules en visite ou de passage sur le territoire provincial – y compris les fournisseurs des différents commerces et leurs véhicules venant de l’extérieur – et ce, en renforçant les barrages de contrôle aussi bien dans les villes et villages de la province que sur les différents axes routiers donnant accès au territoire provincial.

Ces barrages doit être renforcés par des unités permanentes de désinfection et de stérilisation relevant des Bureaux d’hygiène communaux ainsi que par des unités médicales du département de la santé pour désinfecter « les visiteurs » de la province et contrôler leur températures voir faire des prélèvements test à l’entrée des localités.

De même, nous invitons nos concitoyens au niveau de la province à un meilleur respect de l’état d’urgence sanitaire en restant chez eux en confinement pour prêter ainsi main forte aux différentes autorités qui veillent sur leur sécurité sanitaire.

Nous rappelons à qui veut l’entendre que ; si la province d’Ifrane est guérie à ce jour du COVID-19, ce dernier fait encore ravage dans la Région et, selon les chiffres avancés par la Direction Régionale de la Santé de Fès/Meknès en date du 10 Mai à 18h00 ; il ressort que Boulmane est à Zero cas positif, Sefrou 40, Moulay Yacoub 07 , El Hajeb 97, Meknès 117, Fès 519, Taza 55, Taounte 11 d’où le nombre globale de la région qui s’élève à 866 Cas covid-19.

Mohammed Drihem