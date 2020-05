EN CONFINEMENT DU COVID-19 : GREPOM/BIRDLIFE MAROC CELEBRE LA JOURNEE MONDIAL DES OISEAUX MIGRATEURS

A l’instar de tous les Citoyens en confinement à travers le monde ; nos concitoyens au Maroc en générale et les ornithologues et scientifiques parmi eux en particulier ont célébré Samedi 09 mai 2020 dernier la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) qui est une campagne mondiale visant à sensibiliser les gens aux oiseaux migrateurs et à la nécessité d’une coopération internationale pour leur conservation.

A cause de la pandémie du Covid-19 qui sévit à travers le monde cette année ; beaucoup de gens ont pu prendre leurs jumelles pour célébrer cette journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs à travers leurs fenêtres et balcons sous le thème de: « Les oiseaux connectent notre monde », choisi par les nations unies pour souligner l’importance de la conservation de l’intégrité des écosystèmes qui soutiennent les cycles naturels essentiels à la survie et au bien-être des oiseaux migrateurs.

Ce thème précise-t-on, souligne également le fait que les oiseaux migrateurs font partie de notre patrimoine naturel commun et qu’ils dépendent d’un réseau de sites le long de leurs routes migratoires pour se reproduire, se nourrir, se reposer et hiverner.

A cette occasion et vu le contexte de confinement décrété par les pouvoirs publics dans notre pays aussi ; à cause de la Pandémie du Covid 19, le Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM/BirdLife Maroc) organise des évènements de sensibilisation en ligne sur la migration des Oiseaux. Ces activités seront lancées à partir du dimanche 10 mai

Dans le cadre de ces activités de sensibilisation, (GREPOM/Birdlife) organise ce dimanche 10 mai 2020 à 21h30, une visio-conférence sous le thème : « le phénomène spectaculaire de la migration des oiseaux » animé par Dr. Said Lahrouz Chercheur en Biodiversité et ressources Naturelles et Vice-président du GREPOM/BirdLife Maroc (Visionner la Vidéo).

Une seconde visio-conférence sous le thème « Migration des oiseaux, mécanisme, stratégie et méthodes d’études », animée par Pr. Mohamed Radi, membre du Conseil National du GREPOM et coordonnateur de la région Marrakech-Safi est programmée pour le mercredi 13 mai à partir de 21h 30.

Aussi, le Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM/BirdLife Maroc) organise un concours de dessin autour de la thématique : «Les oiseaux migrateurs», au profit des enfants entre 08 et 12 ans, un concours de coloriage : « Colorie les oiseaux ! », au profit des enfants entre 03 et 07 ans et un concours Photos ouvert à tous les âges.

Pour les intéressés parmi nos fidèles lecteurs et lectrices ; ces visioconférences se dérouleront en direct sur la page facebook de l’association (www.facebook.com/GREPOM.org).

Mohammed Drihem

NB : VIDEO ET ENTRETIEN REALISES PAR

Mohammed Drihem.