DRAME A BENSMIM : UNE FUSILLADE QUI A FAIT DEUX MORTS BOULVERSANT DOUAR AIT AKKI

Jeudi 07 mai dernier, la collectivité territoriale de Bensmin relevant de la province d’Ifrane et en particulier Douar Ait Akki dépendant de cette collectivité a été le théâtre d’une fusillade qui a fait deux morts dont une femme (F.A) ; âgée de 39 et mère de deux enfants et d’un jeune homme (B.H) âgé de 30 ans.

Après avoir perpétré son forfait meurtrier avec son fusil de chasse ; le quadragénaire S.B ; qui a mis fin ainsi ; à la vie de sa propre femme F.A ; mère de ses deux filles et de son neveu B.H a pris la poudre d’escampette pour aller se retrancher dans la forêt environnante déclenchant ainsi une course poursuite la Brigade de la Gendarmerie Royale qui a encerclé la dite forêt en mobilisant ses éléments avec l’aide d’un hélicoptère à la recherche de l’assassin qui a fini par se rendre de lui-même et sans aucune résistance.

Entre conflits ponctués depuis quelques mois dans le foyer conjugal, accusation de la femme d’adultère et problème lié au troupeau familiale, le vrai mobile de ce double crime sera dévoilé par l’enquête ouverte par la gendarmerie royale sous la supervision du parquet général compétent qui a placé le mis en cause e garde à vue.