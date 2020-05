COVID-19 : LA PROVINCE D’IFRANE DECLAREE GUERIE DU COVID-19 MARDI 05 MAI 2020

Mohammed Drihem

Tout est bien qui finit bien et la mobilisation généralisée contre le COVID-19 et sa propagation au niveau de la Province d’Ifrane a bel et bien fini par donner ses fruits en enregistrant la guérison de tous les cas positifs relevés au niveau de la province et dont les deux derniers cas détectés dans la collectivité territoriale de Dayet Aoua ont quitté le Centre Hospitalier provincial du 20 Aout d’Azrou ce mardi 05 mai 2020.

Tout en déplorant le seul cas de décès survenu au début de la crise au niveau du CHU de Fès où la défunte a été transférée en urgence pour des soins intensifs après avoir été détectée au niveau de la ville d’Azrou, la province d’Ifrane est déclarée Province guérie de la pandémie du COVID-19 : Exploit qui interpelle tout un chacun ; responsable soit-il ou simple citoyen (ne) ; à une meilleure vigilance et au strict respect des mesures de sécurité sanitaire et de l’état d’urgence décrété par les pouvoirs publics pour préserver les acquis et assurer la pérennité de cette réussite.

A rappeler que la province d’Ifrane a enregistré depuis le début de la crise 20 cas positifs au COVID-19 dont 18 cas au niveau de la ville d’Azrou et deux cas au niveau de la collectivité territoriale de Dayet Aoua et, à ce jours heureux de la guérison des deux derniers cas positifs qui ont quitté le CHP du 20 Aout ce Mardi 05 mai, on signale que 500 personnes contacts se sont révélées négatifs à ce jour et 51 autre personnes suspectes sont encore en confinement dans l’attente des résultats des analyses.