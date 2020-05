AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE

‘’MDINA MALL‘’ SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : Boulevard Mohammed V immeuble Safae Etage 4 APPT N9 Oujda

R.C : 34967

***********************

Aux termes d’un acte S.S.P à OUJDA en date du 14/03/2020 a été établi les statuts de la société MDINA MALL dont les caractéristiques sont les suivantes ;

FORME JURIDIQUE : SARL « SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE »

DENOMINATION: MDINA MALL

OBJET : La Société a pour objet tant au Maroc qu’à l’étranger tant pour son compte que pour le compte des tiers :

Mise en place et exploitation des plateformes de commerce en ligne ;

Commercialisation en ligne des produits locaux et étrangers ;

Marchant effectuant import et export ;

Création des compagnes publicitaires en ligne (e-marketing) ;

Commercialisation des solutions informatiques, applications et logiciels liés à la gestion et à l’exploitations des plateformes en ligne du e-commerce et e-marketing ;

Offrir des espaces dédiés à la publicité au niveau des plateformes en ligne (e-boutique, applications mobiles et autres).

L’organisation des rencontres et évènements, liés au secteur du e-commerce et e-marketing.

L’organisation des programme d’apprentissage, de formations et de partage de l’information en ce qui concerne le domine digital (e-commerce et e-marketing) ;

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets précités, ou susceptibles de favoriser la réalisation et le développement.

SIEGE SOCIAL: Le siège social est fixé à : Boulevard Mohammed V immeuble Safae Etage 4 APPT N9 Oujda

DURÉE : 99 ans.

CAPITAL SOCIAL: 100.000 DHS

LES ASSOCIES :

Il est fait apport à la présente société :

Par Mr. Hamza EJJAHEL

De la somme en espèces de 50 000,00 DHS (en lettres Dirhams)

Par Mr. Amine MIR

De la somme en espèces de 50 000,00 DHS (en lettres Dirhams)

TOTAL 100 000,00 DHS

GÉRANCE: Mr. Hamza EJJAHEL, est nommé gérant de la société pour une durée illimitée.

ANNÉE SOCIALE: Du 1er janvier au 31 décembre.

2. Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce OUJDA le 30/04/2020 sous le N° 1053.

Pour extrait et mention

LE GERANT

HAMZA EJJAHEL