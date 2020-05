COVID-19 : 06 NOUVEAUX CAS DE GUERISON DU COVID-19 QUITTENT LE CHP DU 20 AOUT DE LA VILLE D’AZROU

MOHAMMED DRIHEM

Six nouveaux patients dont une handicapée physique ont quitté, samedi 02 avril dernier, le Centre hospitalier Provincial du 20 Aout d’Azrou après avoir été déclarés guéris du Covid-19. Ils s’ajoutent ainsi aux 11 autres patients déjà soignés par le staff médical de cet établissement, précise un responsable de la délégation provinciale de la santé. Selon ce dernier, deux cas sont encore hospitalisés au CHP du 20 aout ; il s’agit des deux derniers cas détectés dans la province d’Ifrane au niveau de la collectivité territoriale de Dayat Aoua.

Avec ces 17 personnes guéries parmi les 18 cas enregistrés au niveau de la ville d’Azrou ayant quitté l’hôpital à ce jour du Samedi 02 avril et la défunte Dame décédés au CHU de Fès où elle a été évacuée en son temps ; la ville d’Azrou est déclarée: Ville guérie du COVID-19 de nos jours et ce ; grâce à la mobilisation sans failles du staff médical et paramédicale et des autorités provinciales, locales, sécuritaires et communales avec à leur tête le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid qui n’ont ménager aucun effort pour lutter contre la propagation du coronavirus et pour faire respecter l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publics à travers la totalité du territoire provincial.

Ainsi donc ; le bilan épidémiologique au niveau de la province d’Ifrane à ce jour du Samedi 02 Avril 2020 à 18h00 après ce nouveau exploit réalisé dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 se présente comme ci-après détaillé :

Le nombre cumulé des cas positifs au COVID-19 enregistrés à ce jour au niveau de la province d’Ifrane est de 20 cas dont 18 à Azrou et 02 à Dayat Aoua. Parmi ces cas positifs, 17 personnes ont été déclarées guéries de la pandémie et ont quitté le CHP du 20 Aout pour l’hôtel qui leur a été réservé pour une période de convalescence, une seule personne a rendu l’âme au niveau du CHU de Fès où elle a été évacuée en son temps pour des soins intensifs et 02 cas positifs sont encore hospitalisés hors réanimation au CHP 20 Aout d’Azrou. Aussi, il y’a lieu de signaler que le nombre cumulé des cas suspects écartés est de 482 cas.