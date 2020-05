L’Humanité en premier, « America first » après.

Nabyl Lahlou

Dès les deux premières victimes américaines du Coronavirus, en mars 2020, le président américain accusa la Chine d’être derrière la fabricante du virus et de son exportation vers son pays. Les héritiers de la révolution Maoïste répondront à Trump que ce sont les Américains qui avaient apporté avec eux le virus, lors de la tenue à Wuhan, en octobre 2019, des Jeux Mondiaux Militaires auxquels avaient pris part des militaires américains ainsi que des militaires de 155 pays, dont, probablement, pour ne pas dire sûrement, des militaires de notre pays, qui excellent dans les compétitions équestres. Qu’il soit « introduit par les Américains en Chine, dans la ville de Wuhan. » ou « fabriqué par les chinois et envoyé par leur soin en Amérique », le virus, pendant cette guerre des mots sino-américaine, faisait silencieusement des morts dans la population de Wuhan.

Tâtant la puissance de sa nuisance mortelle, le coronavirus tuera plus de quatre mille six cents personnes à Wuhan où il a vu le jour dans un des laboratoires de cette ville chinoise.

Manipulé par un chercheur scientifique chinois ou échappant au contrôle de ce dernier, le Coronavirus va semer la terreur, la peur et la désolation aux quatre coins de la planète, causant, ironie du sort où loi de la nature, la mort de plus de deux cent trente mille hommes et femmes, dont plus de 85% appartiennent à de grands pays démocratiques et riches comme peuvent l’être l’Allemagne, la Grande Bretagne, la France, l’Italie, la Belgique, la Hollande, des pays de notre terre nourricière qui, me semble-t-il, en a vraiment assez de se voir continuellement exploitée et souillée par les mêmes et arrogantes multinationales qui continuent à mettre à feu et à sang cette chère terre nourricière qui s’essouffle et suffoque.

Après avoir accusé la Chine, il y a un mois et demi, d’être la porteuse du coronavirus, Trump persiste et signe avec ses déclarations belliqueuses qui pointent du doigt la Chine, accusée d’être la seule responsable de la propagation Coronavirus dans son pays. « La Chine doit casquer pour dédommager les victimes américaines du virus chinois. », martèle Trump en bon milliardaire qu’il est et en bon adorateur du dollar. Pour cet homme, dont David Lynch a dit, dès son installation à la Maison Blanche qu’il sera un grand président des États-Unis, voir la Chine dépasser et déclasser son pays, « La première puissance économique et militaire du Monde », est impensable, inimaginable et irréalisable. En accusant une énième fois et toujours publiquement la Chine d’être la seule responsable de la pandémie, comme il vient de le déclarer aujourd’hui, Trump cherche à dresser les grandes nations, riches et industrialisées, contre la Chine qui parle de complot.

Et pendant que Trump se délecte en calculant combien il va soutirer de dollars à Pékin, les grandes nations, démocratiques et riches, sont endeuillées quotidiennement par la mort de centaines de leurs citoyens, emportés par le Covid-19, ce fils de virus, tôt ou tard, sera vaincu comme furent vaincus et enterrés, avant lui, d’autres fils de virus qui ravagèrent l’humanité depuis des siècles et des siècles. Avec les menaces proférées par Trump contre la Chine, le fantôme de la guerre froide pointe déjà à l’horizon. La résurrection de ce virus endormi fera encore plus de ravages que le Coronavirus. En attendant l’explosion de la planète, je suis peinard et heureux dans mon confinement que je savoure car il me permet de réfléchir à une pièce de théâtre qui mettra en scène le bouillon et non moins brouillon Donald Trump et le stratège et sage Xi Jinping.

Le 1er Mai 2020

Nabyl Lahlou