تأملات
فهل يعقل وهل من المنطقي أن بعد كل هذا النمو وهذا التطور وبعد كل هذه التغيرات » يأتي ثم إنكم بعد ذلك لميتون » وينتهي كل شيء ؟ أليس ذا هو قمة العبث والإهمال وهل من المعقول أن الله بعد كل هذه التربية التي ربى بها خلقه، يحكم عليه بالفناء والنهاية المشؤمة التي لا حياة بعدها فأي حكمة من وراء كل هذا إذا لم تكن هناك حياة أوسع وأسعد ينتهي فيها كل مكروه وعذاب أليم وتتم فيها كل النعم ويتم للإنسان النماء والنمو ويكتمل ويأخذ كل مظاوم حقه من كل ظالم ويتحقق فيها العدل المطلق ويسعد فيها الإنسان. إن الموت محطة وقنطرة لا بد من تجاوزها لننتقل إلى حياة أخروية غير الحياة الدنيا المرة التي نحن فيها. لا يعرف فيها الموت إلا الموتتة الأولى وتنتهي فيها كل الأوجاع التي صاحبت الإنسان في حياة الرحم وبعد خروجه من الرحم. بعد أن تبرئه محكمة العدل اإلاهي ويؤدي ماعليه ويأخذ ما له. فالبعث إذن ضروري ليحقق الله عدله فآمنوا أو لا تومنوا فإنما أنا لكم نذير . إن العث حق وضروري لتحقيق العدل المطلق الكاملوإلا فالحياة عبث والموت عبث وهدا مطلقا لا يجوز في حقه تعالى
Aucun commentaire