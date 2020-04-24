أنوجه بهذه الآية مخاطبا عقل كل كافر جاحد منكر للبعث ورب البعث قبل قلبه، فهل من المنطقي والعقلي أن يخلق الله الإنسان ومن قبله وبعده الخلائق كلها لا لشيء أو لهدف إلا ليفنهم ويميتهم ويهلكهم عن بكرة أبيهم ويترك منهم أحدا ؟ ثم يعذبهم إن شاء ويسيمهم سوء العذاب، فأي منغعة له في كل هذا ؟ هل يعقل أن يكون كل هذا من أجل العبث بخلقه وإهماله وينتهي الأمر ؟ حتى الحمقى والصبيان لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا الفعل .

أنوجه بهذه الآية مخاطبا عقل كل كافر جاحد منكر للبعث ورب البعث قبل قلبه، فهل من المنطقي والعقلي أن يخلق الله الإنسان ومن قبله وبعده الخلائق كلها لا لشيء أو لهدف إلا ليفنهم ويميتهم ويهلكهم عن بكرة أبيهم ويترك منهم أحدا ؟ ثم يعذبهم إن شاء ويسيمهم سوء العذاب، فأي منغعة له في كل هذا ؟ هل يعقل أن يكون كل هذا من أجل العبث بخلقه وإهماله وينتهي الأمر ؟ حتى الحمقى والصبيان لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا الفعل .