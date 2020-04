COVID-19 : 77.650 BENEFICIAIRES DU SOUTIEN PROVISOIRE RESERVE AUX OPERANTS DANS LE SECTEUR INFORMEL AU NIVEAU DE LA PROVINCE DE KHENIFRA

Dans le cadre du Fonds de gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), créé sur instructions du Roi Mohammed VI servant notamment pour l’opération de soutien provisoire à travers des aides financières pour les ménages opérant dans le secteur informel ; qu’ils soient ramedistes ou pas ; impactés par l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19) et dont les dossiers sont acceptés au niveau de la province de Khénifra ;

Et afin d’éviter l’encombrement des points de retrait, en cette période de confinement et d’éviter le déplacement aux bénéficiaires de cette opération de soutien résident au fin fond des zones de montagnes enclavées caractérisant la province de Khénifra ; les autorités provinciales de cette dernière ont invité les différentes banques et agences concernées par cette opération à mobiliser des unités mobiles pour rapprocher leurs services des citoyens au niveau de ces zones montagneuses connues par la précarité des ménages qui les habitent et ce, en vue de les soulager des effets socio-économiques négatifs de la pandémie du COVID-19.

Les 77650 menages bénéficiaires de cette opération de soutien provisoires aux ménages opérant dans le secteur informel impactés par l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19) au niveau de la Province de Khénifra comptent 61.110 ménages ramedistes pour cette première phase de l’opération et 16.540 non ramedistes dont les dossiers ont été acceptés pour la seconde phase.

Pour faciliter l’opération de distribution de ces aides financières au profit des bénéficiaires dans le strict respect des conditions de protection sanitaire et de distanciation décidées par les pouvoirs publics pour endiguer la pandémie il a été décidé donc ; de mobiliser 06 unités mobiles renforcées par les moyens humains et logistiques indispensables en vue de sillonner les territoires de 08 collectivités territoriales rurales qui ne disposent pas d’agence bancaire ou financière

Mohammed Drihem