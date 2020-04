COVID-19 ; LES SOCIETES DE LA PROVINCE D’IFRANE SOUMISES A DES DEPISTAGES DE LA PANDEMIE

Mohammed Drihem

La situation épidémiologique au niveau de la province d’Ifrane a connu ; mercredi 22 avril 2020 dernier; la guérison du COVID-19 d’une nouvelle personne portant ainsi le Cumul des guérisons de la pandémie dans cette province à 06 personnes qui ont quitté le Centre hospitalier Provincial (CHP) du 20 Aout d’Azrou pour se rendre dans un Hôtel qui leur est réservé au centre-ville d’Azrou pour une période de convalescence loin de leurs contacts respectifs.

Ainsi, on relève que sur le cumul des 18 cas déclarés positifs au COVID-19 enregistrés jusque-là au niveau de la province d’Ifrane (le 18ème cas étant enregistré le 21 Avril) ; 11 cas sont encore hospitalisés au CHP du 20 Aout d’Azrou, 06 Cas Guéris et un seul cas décédé au niveau du CHU de Fès ou il a été évacué en son temps pour des soins intensifs.

Dans ce même cadre, il y’a lieu de signaler que le nombre actuel des cas contacts sous surveillance en relation avec les cas confirmés COVID 19 est de 57 cas dont 13 sont en confinement au niveau d’une clinique privée à Azrou, 09 au niveau de l’Hôpital du 20 Aout, 25 au niveau de l’ancien hôpital Ahadaf d’Azrou et 10 confinés à domicile. L’ensemble se comporte bien selon la délégation provinciale du ministère de la santé d’Ifrane.

A noter aussi que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du COVID-19 au niveau de la province d’Ifrane et suite aux infections au coronavirus enregistrées dernièrement au milieu du personnel et des détenus de la prison d’Ouarzazate, les responsables au niveau de la Délégation Provinciale de la santé ont procéder mardi 21 Avril à une campagne de dépistage au niveau de la Prison Civil d’Azrou concernant une soixantaine d’individus parmi le personnel et les détenus de l’établissement. Dans la foulée, une seconde campagne de dépistage similaire a été organisé mercredi 22 Avril 2020 au niveau des sociétés de la province touchant 28 dépistés sans omettre de signaler que ces mêmes services de la santé ont réalisé ; ce même jour du 22 Avril ; 04 prélèvements de contrôle ; un prélèvement pour un cas suspect possible et un prélèvement post mortem.