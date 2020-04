COMMUNIQUE DE PRESSE

Le groupe BAYER s’allie aux efforts du Maroc pour faire face à la crise pandémique.

BAYER engage plus de 3 millions de dirhams de dons monétaires et en médicaments, afin d’apporter de l’aide au gouvernement et aux structures sanitaires du pays.

BAYER a effectué un don d’un million de Dirhams au Fond Marocain de Lutte contre le Coronavirus initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

BAYER maintient l’approvisionnement en matière de médicaments et de produits destinés à l’agriculture et à l’alimentation des citoyens.

COVID-19 : L’ENGAGEMENT DE BAYER FACE À LA PANDÉMIE

Casablanca, 17 Avril 2020

Installé au Maroc depuis 1960, le groupe international et Allemand BAYERs’allie aux efforts du pays pour faire face à la crise pandémique du COVID-19. Le groupe engage plus de 3 millions de dirhams de dons monétaires et en médicaments, afin d’apporter de l’aide au gouvernement et aux structures sanitaires du pays. En matière d’aide financière, BAYER a effectué un don d’un million de Dirhamsau Fond Marocain de Lutte contre le Coronavirus initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Aussi, à l’occasion de la venue du mois sacré du Ramadan, le groupe prévoit également des actions d’entraide sociale pour venir en aide des familles impactées par les aléas de cette crise sanitaire sans précèdent.

« Cette pandémie met le monde entier à l’épreuve. Il est tout à fait normal pour nous de contribuer aux efforts consentis des autorités gouvernementales et administratives du Maroc. En tant qu’entreprise pionnièredansles domaines de la santé et de l’alimentation, nous mettons en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la continuité du business auprès de nos parties prenantes dans le pays. Nous redoublons nos efforts pour fournir un approvisionnement conforme et durable de nos produits destinés aux hôpitaux, aux médecins, aux patients, aux consommateurs et aux agriculteurs qui demeurent notre priorité» Explique Jean Baptiste Boulay, Directeur Général de BAYER au Maroc.

Et de continuer, «En ces temps sensibles, nous accordonségalement beaucoup d’importance à la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs mobilisés à l’usine et sur le terrain afin de maintenir l’approvisionnement de nos médicaments et de nos produits destinés à l’agriculture et à l’alimentation du citoyen marocain » Conclut Jean Baptiste Boulay, Directeur Général de BAYER au Maroc

En effet, face aux aléas de la pandémie mondiale COVID-19, BAYER s’engage dans le monde entier, tout comme au Maroc, à suivre les directives des gouvernements locaux et s’allie à leurs efforts. Et ce, en vue de :

Maintenir l’approvisionnement en matière de médicaments et de produits destinés à l’agriculture et à l’alimentation du citoyen.

Apporter de l’aide aux gouvernements en matière d’aide financière et de dons de médicaments.

Assurer la sécurité de ses propres collaborateurs mobilisés en ce temps de crise sanitairepour garantir la disponibilité des produits nécessaires à la santé et à l’agriculture.

Au niveau international, le groupe BAYER contribue, à différentes initiatives de recherches pour traiter le Covid-19, en partenariat avec d’autres sociétés pharmaceutiques et des universités.Dans ce sens, le groupe a donné accès à son catalogue de substances afin de faciliterles travaux de dépistage pour trouver un principe actif potentiel.

Dans ce sens, BAYER soutientle projet de la Foundation Bill & Melinda Gates intitulé : Initiative to Speed Development and Access to Therapies for COVID.

Le groupe fournit également des aides financières et des dons de médicaments aux pays grièvementtouchés par le COVID-19. En plus de proposer un soutien financier et de dons de médicaments à la Chinefin Janvier, BAYER a égalementfait un don monétaire au fonds d’aide en Italie et continue de supporter d’autres pays tel que l’Espagne, l’Allemagne et les Etas Unis.

A propos deBAYER:

BAYER est un groupe international dont les cœurs de métier sont la santé et l’agriculture. Installé au Maroc depuis 1960 et faisant office du siège du groupe en Afrique du Nord, le groupe déploie ses efforts afin de mettre à disposition desproduits et services conçus pour répondre aux enjeux d’une population mondiale croissante et vieillissante, en matière de santé et d’agriculture.

Le Groupe vise également à créer de la valeur par l’innovation et le développement de ses activités. BAYER s’engage fortement en matière de développement durable avec une conduite transparente et responsable de ses activités. Pour plus d’informationswww.BAYER.com.

