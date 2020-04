quartier indis bp9072 oujda

MOULILA Benyounes /oujdacity.net – Allemagne

اقتراح سلسلة من المقالات تتحدث عن رحلة إلى أوربا تثار من خلالها قضايا سياسية وثقافية واقتصادية وغيرها مما يتعلق بالمجتمع الأوربي في علاقته بالجالية العربية عموما والمغربية خاصة

Coronavirus, randonnée et confinement

Peut-on faire de la randonnée en période de confinement ? Combien sommes-nous à rentrer d’une randonnée et à se dire c’était génial même dans ces condition difficiles ?

Le confinement en Allemagne n’est pas obligatoire mais les Allemands croient aux valeurs qui les guident : raison, obéissance, discipline et solidarité, en plus ils se confinent de nature ils aiment rester chez eux et préfèrent vivre à domicile, ils sont dressés comme leurs chiens sur un mode de vie spéciale, soumis à une existence monotone enfants, travaille, ménage , au week-end ils se défoulèrent pour se vider de leur stress et chagrin, depuis l’arrivée du coronavirus, les réseaux sociaux en Allemagne sont envahis de questions sur ce qu’il est possible de faire ou ne pas faire surtout Avec les beaux jours qui arrivent la réponse pour ce qui est de la randonnée l’état allemande a indiqué que l’activité physique est autorisée y compris /marche et randonnée et pour les amateurs de randonnée à pied ou à vélo les forets allemandes sont un paradis avec des paysages extraordinaires et sentiers bien tracés qui leurs offrent du pur plaisir une randonnée sportive ou promenades dans les forets est une richesse incomparable. Il y a dans la randonnée un esprit de liberté. On se sent plus en harmonie voire en dialogue avec les éléments qui nous entourent La douceur d’un temps printanier, mais les directives se sont précisées. On peut marcher uniquement seul et c’est seulement en gardant ses distances que l’on prend soin des autres

Durant mon séjour en Allemagne et qui va être surement prolongé a cause des mesures adoptées par l’état pour lutter contre la pandémie de coronavirus je cherche refuge dans ces endroits extraordinaires qui m’aident à surpasser ces moments qui sont pénibles pour tout le monde la randonnée pour moi est une nouvelle passion pour surmonter Le stress de la vie quotidienne éveiller le désir d’évasion, et d’être plus près de la nature ,lorsque je marche dans la foret je me concentre sur chaque pas qui me fait avancer et je suis connecté directement au présent ,plus les heures passent et plus les kilomètres s’accumulent, plus je me rends compte de la persévérance dont je fais preuve, marcher ça donne des ailes, du courage et confiance en soi maintient la forme et a un effet contre le stress, le surpoids et l’hypertension vivez au plus près le passionnant processus du retour à la nature sauvage.

