COVID-19 LA PROVINCE DE KHENISFRA RENFORCE SON DISPOSITIF DE SECURITE SANITAIRE

Considérée parmi les rares provinces du Royaume presque indemnes à ce jour de la pandémie du COVID-19 grâce aux grands efforts déployés par les autorités provinciales ; locales, sécuritaires et sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus et surtout ; pour faire respecter l’état d’Urgence Sanitaire par les citoyens à travers le Royaume; la Province de Khénifra qui est à Zéro cas positifs après guérison du seul et unique cas importé de la localité de Tiflet se mobilise davantage et renforce son dispositif de sécurité sanitaire et de protection contre la propagation de la pandémie sur son territoire provincial.

En effet ; de nouveaux grands efforts ont été déployés par les autorités publiques dans la province de Khénifra en vue d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus au niveau de son territoire provincial et ; dans ce cadre ; les services de la gendarmerie Royale de Khénifra , en étroite coordination avec les autorités provinciales, ont pris une batterie de mesures visant notamment et surtout ; le renforcement de ses points de contrôle au niveau des limites provinciales par des équipes médicales et de désinfection .

Ainsi, trois grands barrages « multifonctions » sont dressés au niveau des limites de la province de Khénifra notamment avec celle de Meknès au Nord, d’Ifrane à l’Est et de Beni Mellal au Sud renforcés par des équipes de contrôle médical et des équipes de désinfection où ; pratiquement chaque passager, après contrôle de la régularité de son autorisation de déplacement par les gendarmes , passe directement et obligatoirement un test médical sur place, sous forme de prise de température et un interrogatoire médical préliminaire puis à une opération de désinfection de son véhicule. Le but étant de réduire au mieux le risque de prolifération de cette pandémie.

En plus des patrouilles mixtes et continues, organisées en concertation avec les autorités locales et les forces auxiliaires, les services de la gendarmerie Royale de Khénifra ont déployé leurs systèmes de contrôle à distance par drones pour suivre de près les personnes transgressant les mesures de l’état d’urgence sanitaire. Cette mesure paraît efficace, surtout avec l’apparition du phénomène de voyages à pieds et par transport clandestin.

Mohammed Drihem