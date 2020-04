COVID19 : SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE STABLE A 16 CAS COVID-19 POSITIFS A AZROU

Mohammed Drihem

Dans le cadre des grands efforts déployés par les autorités provinciales, locales ; sanitaires et sécuritaires au niveau de la province d’Ifrane pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus au niveau de la province qui connait une stricte observation de l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publics et un contrôle rigoureux du respect citoyen du confinement par les populations ; on relève que la situation épidémiologique au niveau de la province s’est stabilisée à 16 cas COVID-19 positifs à ce jour du Samedi 18 avril 2020.

En effet, selon le Bilan de la journée du 18/04/2020 qui nous a été communiqué par la Délégation Provinciale du Ministère de la Santé d’Ifrane ; il ressort qu’aucun cas confirmé du COVID-19 n’a été enregistré cette journée et que le Nombre cumulé des cas déclarés s’est stabilisé à 16 Cas.

Aussi ; nous rapporte-t-on ; le cumul des cas écartés est de 120 individus alors que le nombre de cas positifs hospitalisés est de 9 personnes sachant bien sûr que le nombre cumulé des guéris est de 5 personnes et que la province n’a connu à ce jour qu’un seul cas de décès de la défunte femme au niveau du CHU de Fès ou elle a été transférée avec deux autres cas au début de la pandémie enregistrée au niveau d’Azrou.

En ce qui concerne le nombre de cas possible enregistrés ce jour du 18 avril est de 14 personnes alors que le nombre actuel de cas contacts sous surveillance en relation avec les cas confirmés COVID-19 est de l’ordre de 81 cas.

Quant au nombre de prélèvements réalisés ce samedi 18 avril ; il est de 25 prélèvements portant ainsi le cumul des prélèvements réalisés à ce jour au nombre de 173 alors que les Résultats en cours sont au nombre de 37.