الدكتور لوك أنطوان مونتانيه الحاصل على جائزة نوبل لمشاركته في اكتشاف فيروس السيدا يرجح أن يكون فيروس كورونا ناتج عن خطأ بشري في مختبرالأبحاث الجرثومية بالصين

الدكتور لوك أنطوان مونتانيه الحاصل على جائزة نوبل لمشاركته في اكتشاف فيروس السيدا يرجح أن يكون فيروس كورونا ناتج عن خطأ بشري في مختبرالأبحاث الجرثومية بالصين

محمد شركي

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن موقع فرنسي على الشبكة العنكبوتية تسجيلا صوتيا عبارة عن حوار بين أحد أفراد الموقع والدكتور لوك مونتانيه مكتشف فيروس فقدان المناعة » السيدا » والحاصل على جائزة نوبل تضمن تصريحا من العيار الثقيل كما يقال .

وقبل الكشف عن هذا التصريح لا بد من التنبيه إلى أن مصداقيته مشروطة بصحة نسبته إلى قائله .

والتصريح عبارة عن جواب عن سؤال طرح على المعني بالأمر الذي افترض في جوابه أن فيروس كورونا خرج من مختبر الأبحاث الجرثومية من مدينة وهان الصينية والذي دأب على إجراء بحوثا على الجراثيم الكورونية منذ سنة 2000 ، وأن خروجه يعزى إلى خطإ بشري مع أنه ذهب إلى أن الأمر لا يتعلق بسلاح جرثومي بقدر ما يتعلق بتجارب كانت تهدف إلى إيجاد تلقيح ضد فيروس فقدان المناعة » السيدا » .

وقد ذهب الدكتور لوك إلى أن زميلا له متخصص في الرياضيات ذات الصلة بالمجال البيولوجي والمدعو جون لوك بيريز يشاطره فرضيته ، كما صرح بوجود بحوث لفريق من الباحثين الهنود في نفس المجال . وقد أبدى أسفه لكون السلطات الصينية تمنع نشر حقائق البحوث التي تجرى في هذا المختبر، الشيء الذي يتعارض مع أخلاق البحث العلمي . وصرح أيضا أن فريق مختبر وهان له شركاء مستثمرين أمريكان .

ويطالب الدكتور مونتانيه الصين بالكشف عما جرى في مختبر وهان ،لأن حقيقة ما جرى ستظهر لا محالة ، ونصح المسؤولين الصينيين بالحذو حذو إيران في اعترافها بمسؤولية إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية عن طريق الخطإ .

ومع تكرار ضرورة التأكد من صحة نسبة هذا التصريح لصاحبه ، ووجود ما يرجح فرضيته، نتساءل هل سيتحرك المجتمع الدولي في اتجاه إجراء تحقيق في الموضوع يفضي إذا ما صحة فرضية الدكتور مونتاني إلى فرض قانون المراقبة الصارمة على المختبرات العلمية التي تجري تجارب على الفيروسات الخطيرة ، على غرار الرقابة المفروضة على التجارب النووية لضمان عدم حدوث كوارث تهدد الحياة البشرية في المعمور .

وفي نفس الوقت وإذا ما صحت فرضية صاحب جائزة نوبل لا بد أن تتحمل الصين وشركاؤها المسؤولية الأخلاقية عن انتشار وباء فيروس كورونا في العالم على اعتبار أنه خطأ بشري غير مقصود ووراءه نية البحث عن لقاح لفيروس فقدان المناعة » السيدا » .

ودائما ومع افتراض صحة نسبة الشريط الصوتي لصاحبه ، واحتمال ترجيح فرضيته لا بد من تنبيه الذين استبقوا الأحداث ومالوا إلى ترجيح فرضية التطور الطبيعي لفيروس كورونا ، واستبعدوا غيرها من الفرضيات التي سموها فرضيات المؤامرة إلى أنه يجب التريث في إصدار الأحكام حتى تظهر حقيقة هذا الوباء جلية ، وتؤكدها جهات علمية مختصة و محايدة ومستقلة ونزيهة .

ولنا عودة إلى هذا الموضوع إذا ما جد فيه جديد .