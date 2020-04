Covid-19: Appel à renforcer les mesures de prévention dans les unités industrielles et de production

Dans le cadre des mesures prises pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) et compte tenu de la situation épidémique de cette semaine marquée par la découverte de foyers de cas liés à des activités commerciales et industrielles portant sur des unités dans certaines régions du Royaume, les ministères de la Santé, de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, du Travail et de l’insertion professionnelle appellent les patrons et gérants des entreprises et des unités industrielles à renforcer les mesures de prévention.

Il s’agit de veiller sur la propreté des lieux et équipements de travail selon un programme quotidien et en permanence, de fournir les produits d’hygiène afin que les employés et les clients puissent laver leurs mains régulièrement et d’aérer l’ensemble des lieux de travail, indiquent les ministères dans un communiqué conjoint. Ils insistent également sur le port obligatoire des masques, la réorganisation du travail afin de garantir la réduction du nombre d’employés et clients se trouvant en même temps dans ces unités, outre la diminution du nombre des employés lors de leur transport de et vers leurs lieux de travail, invitant ces employés au strict respect des mesures et des dispositions mises en place.

Les commissions permanentes mixtes seront chargées du contrôle du respect de ces recommandations et prendront des mesures répressives à l’encontre des contrevenants, conclut le communiqué.

MAP: 17/04/2020