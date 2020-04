DEUX NOUVELLES GUERISONS PARMI LES QUINZES CAS COVID-19 POSITIFS ENREGISTRES DANS LA VILLE D’AZROU

Mohammed Drihem

Mardi 14 Avril 2020 ; une troisième personne-contact, hospitalisée au Centre Hospitalier Provincial du 20 Aout d’Azrou (CHP-20 Aout) après avoir été infectée par le coronavirus a été déclarée guéri du virus. Il s’agit d’une jeune fille de 11 ans infectée localement du COVID-19 qui quittera le CHP-20 Aout mercredi 15 avril pour rejoindre l’hôtel mis à la disposition des personne guéries du COVID-19 pour une convalescence et un suivi médical loin de ses contacts.

Dans la foulée ; il nous a été donné d’enregistrer avec satisfaction ce mardi 14 avril ; la guérison à Fès du premier cas COVID-19 enregistré au niveau de la Ville d’Azrou qu’est le ressortissant belge évacué dès le début du CHP-20 Aout d’Azrou vers le Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de la ville de Fès pour des soins intensifs en compagnie de ma défunte mère rentrant de Belgique elle-même décédée la semaine dernière.

Aussi, on vient d’apprendre que le CHP-20 Aout d’Azrou a enregistré ce mardi 14 avril 2020 trois nouveaux cas COVID-19 positifs dont deux femmes et un enfant.

A rappeler enfin que le Centre Hospitalier Provincial du 20 Aout d’Azrou avait déjà fêté la sortie d’un couple de chefs de famille fêtés lundi 13 Avril dernier à l’occasion de leur guérison du COVID-19,