COVID-19 : Distribution de 35.000 kits alimentaires au profit des familles nécessiteuses dans la province de Khénifra

Dans un élan de solidarité populaire en ces temps de confinement que connait notre pays suite à l’état d’Urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publics en vue d’endiguer la propagation du coronavirus et de préserver la sécurité sanitaire des citoyens ; les autorités provinciales et locales au niveau de la province de Khénifra persévèrent et continuent à poursuivre inlassablement la supervision des opérations de distribution des paniers alimentaires au profit des familles nécessiteuses initiées notamment par les associations de la société civile de la province qui ont déployé des efforts colossaux dans le cadre de la supervision de cette initiative humanitaire relative au soutien des familles dans le besoin et qui a également bénéficié aux femmes veuves et aux personnes aux besoins spécifiques.

Cette opération d’aide humanitaire a ciblé environ 35.000 familles à faibles revenus dans les communes de Khénifra, Aguelmous et d’El Kebab où des campagnes de sensibilisation visant à faire respecter les consignes des pourvois publics relatives à l’état d’urgence sanitaire décrété par le Royaume se poursuivent également dans le souci de faire respecter les mesures de confinement, comme seul moyen à même de prévenir et de freiner la propagation du Covid-19.

Mohammed Drihem