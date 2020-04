LE DÉPARTEMENT DES EAUX ET FORÊTS DÉMENT LA VIDÉO SUR DES SANGLIERS CIRCULANT DANS LA PETITE SUISSE DU MAROC : IFRANE

Mohammed Drihem

Suite à une série de photos et vidéos qui ont circulé sur la toile à travers les réseaux sociaux laissant comprendre faussement et d’une façon flagrante que des dizaines de sangliers envahissaient les Villes du Royaume du Maroc et notamment la petite Suisse de ce dernier qu’est la ville d’Ifrane Kenitra (Sidi Boughaba); le département des Eaux et Forêts a réagi pour démentir formellement le contenu de ces photos et vidéos.

En effet, selon les investigations menées par le Département des Eaux et Forêts il s’agit là de photos et de vidéos prises et tournées en à l’étranger comme c’est le cas, notamment, d’une vidéo montrant un troupeau de sangliers dans les rues d’une ville en Suisse en prétendant qu’il s’agit de la ville d’Ifrane et d’une autre vidéo présentant plusieurs dizaines de sangliers filmés par le conducteur d’un véhicule sur les abords d’une piste forestière et précisant qu’il s’agit de la réserve biologique de Sidi Boughaba, près de la ville de Kenitra, alors qu’en réalité, la vidéo a été filmée en Espagne.

Ceci étant précisé ; notre source ajoute que dans le cadre de l’amélioration de la vigilance sur le terrain, le Département des Eaux et Forêts a adressé, depuis l’annonce du confinement a diffusé une note à toutes ses unités pour la surveillance de la faune sauvage, plus particulièrement du sanglier et ce, afin de collecter tous les éléments d’évaluation du risque sur les habitants et leurs biens.

A noter aussi que, dans le cadre de sa stratégie de lutte contre les risques du sanglier, ledit département a récemment renforcé des mesures prises pour réguler les effectifs de cette espèce et ; compte tenu de l’état d’urgence sanitaire actuelle et afin de respecter les consignes définies par les pouvoirs publics, l’opérationnalisation des battues sera reprise après le confinement, précise le ministère, ajoutant que conformément aux dispositions du nouvel arrêté n°3-17-19, publié le 5 septembre 2019, fixant les modalités de régulation des effectifs de certains animaux devenus nuisibles, la régulation du sanglier pendant cette période d’urgence sanitaire s’opère moyennant le piégeage.

Dans ce cadre ajoute-t-on, le département des Eaux et Forêts a procédé, au niveau des points noirs de la province de Tiznit, à l’installation de 20 pièges dans les endroits les plus fréquentés par le sanglier et un programme similaire est en cours et concernera plusieurs points noirs sensibles, tels que Dar Salam à Rabat et Rmilat à Tanger.

En conclusion ; le département en charge des eaux et forêts a tenu de préciser qu’aucun danger lié aux sangliers n’a été enregistré jusqu’à présent et que des mesures préventives seront prises, le cas échéant, en concertation avec les autorités locales, en prévoyant des interventions urgentes par les agents forestiers relevant des territoires concernés.