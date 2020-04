UN COUPLE TOUCHE PAR LE COVID-19 QUITTE LE CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DU 20 AOUT D’AZROU

Mohammed Drihem

Lundi 13 avril 2020, le Centre hospitalier Provincial du 20 Aout d’Azrou relevant de la Province d’Ifrane a été au rendez-vous avec l’heureuse cérémonie de sortie d’un Couple après avoir été rétabli du COVID-19 dont il a été contaminé par le premier cas positif enregistré dans la province d’Ifrane importé à Azrou par un ressortissant Belge.

Les deux personnes constituant ce couple heureux de son rétablissement du coronavirus ont été applaudies, à leur sortie du Centre Hospitalier Provincial du 20 Aout par les membres du personnel médical et infirmier et l’ensemble des agents opérant dans les différents services de cet établissement.

Dans leurs déclarations similaires à l’occasion de cette cérémonie de sortie ; les deux patients ont souligné, les énormes sacrifices et le sens de responsabilité et de dévouement dont font preuve tous les acteurs en charge des personnes souffrant de cette maladie, mettant l’accent, par ailleurs, sur l’importance du confinement en tant que seul moyen efficace pour faire face à cette pandémie.

En effet, le rétablissement des deux patients mis en convalescence dans un hôtel de la place mobilisé par la province pour accueillir les patients guéris du COVID-19 ; est le fruit des efforts déployés par l’ensemble des cadres médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs, qui se dévouent corps et âme pour préserver la santé des citoyens et enrayer cette pandémie.

Dans une déclaration accordée à Oujdacity.net ; Dr Asri Abdellatif, délégué provincial du ministère de la santé ; a tenu de préciser que cette journée du Lundi 13 avril 200 est une journée inoubliable dans l’histoire de la santé en matière de riposte à cette pandémie au coronavirus ; elle est exceptionnelle puisque marquée par la déclaration de la guérison et la sortie de deux personnes qui étaient atteintes par le Corona et qui vont séjourner dans un hôtel (NDR ; réservé par la province pour les personnes guéries) pour une période de convalescence et de confinement de leurs contacts.

Selon lui, il s’agit de deux personnes, chefs de famille (un couple) de six personnes toutes atteintes de la maladie qui, après 10 jours de traitement ils sont déclarées guéries pour la grande joie partagée par l’ensemble des intervenants de la santé au niveau de la province mais aussi par les autorités provinciales et locales, les autorités sécuritaires, les collectivités locales ; le corps de la presse et les acteurs de la société civile qui ont tout manifesté leur joie et leur satisfaction du résultat encourageant.

A noter enfin que le Maroc a enregistré, à ce jour du lundi 13 Avril à 18h00, selon le communiqué de presse officiel du ministère de la santé sur COVID, 203 cas de guérison, sur un total de 1763 contaminations, dont 126 décès.

« LE BEAU PAYS QUI EST LE MIEN »

CHANTE EN CONFINEMENT PAR SOUMEYA ABDELAZIZ

Inspirée de la célèbre chanson : « Le plat pays » du grand chanteur Jacques Brel, une nouvelle chanson marocaine intitulée « Le Beau Pays qui est le mien », vient d’être écrite et interprétée en confinement par la diva de la chanson marocaine Soumeya Abdelaziz.

Par cette nouvelle chanson enregistrée et filmée il y’a moins d’une semaine ; Soumeya Abdelaziz vise la sensibilisation au tour du Maroc, suite à la pandémie qui sévit aussi bien dans le monde que dans notre pays. Un pays à qui elle voue un amour inconditionnel et à qui elle rend hommage aussi bien pour sa beauté que pour sa gestion de la crise sanitaire qu’il traverse, comme elle rend surtout hommage aux membres du corps médical, « ces héros soignants » comme elle les qualifie…

Auteur-mélodiste et interprète d’expression aussi bien arabe que française, Soumeya Abdelaziz est aussi une spécialiste de la chanson française du répertoire et notamment celui de Jacques Brel. Un grand artiste dont elle a eu l’occasion de donner pour les 30 ans de sa mort, (en 2008) un grand concert à Casablanca, au cours duquel elle a interprété plusieurs de ses célèbres titres, dont justement «Le Plat Pays ». Une chanson pour laquelle elle fut accompagnée, à la guitare, par le consul général de Belgique de l’époque, au Maroc, en personne…

Mohammed Drihem