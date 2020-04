LE SEUL ET UNIQUE CAS COVID-19 ENREGISTRE DANS LA PROVINCE DE KHENIFRA QUITTE LE CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL

Le seul et unique cas COVID-19 enregistré au niveau de la Province de Khénifra quitte ce lundi 13 Avril à 15h00 le Centre Hospitalier Provincial de Khénifra où il a été hospitalisé et ce, après avoir été rétablies du nouveau coronavirus (covid-19).

Il s’agit du Cas positif COVID-19 d’un homme importé de la ville de Temara et hospitalisé au Centre Hospitalier Provincial de Khénifra (CHPK) en date du 31 mars dernier.

La personne en question a été applaudie, à sa sortie du CHPK, par les membres du personnel médical et infirmier et l’ensemble des agents opérant dans les différents services de cet établissement.

A noter que c’est là le cinquième cas de guérison enregistré au niveau de la Région de Khénifra/Beni-Mellal après les deux cas de Fkih Ben Saleh et le cas de Beni Mellal et celui de Khouribga,

Le Maroc a enregistré, à ce jour du lundi 13 Avril à 10h00 selon le portail officiel du COVID, 196 cas de guérison, sur un total de 1746 contaminations, dont 120 décès.

Mohammed Drihem