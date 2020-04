CORONAVIRUS : UN ELAN DE SOLIDARITE POUR COMBATTRE LE VIRUS AU NIVEAU DE LA PROVINCE D’IFRANE

Apres les initiatives entreprises par le conseil provincial et le conseil communale de la ville d’Ifrane visant à contribuer chacun à sa façon à la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), le conseil communal de la ville d’Azrou passe à l’action en adhérant aux grands efforts déployés par les pouvoir publics, sécuritaires, sanitaires et communautaires en vue d’enrayer la pandémie notamment au niveau de la province d’Ifrane et ce, en approuvant en session extraordinaire tenue mercredi 25 mars dernier la décision du transfert dans le budget communal d’un montant de 665.000,00 Dh destiné aux subventions des associations sportives et culturelles et aux déplacements du président et des conseillers entre autres dépenses et ce, pour l’achat d’habillements, d’outils et de désinfectants et stérilisants indispensables à la lutte contre la propagation du COVID-19 au niveau des Bureaux Municipaux d’Hygiène et des unités et centre hospitaliers de la province. Par la même occasion, les membres du conseil ont décidé de contribuer avec leurs indemnités du mois de mars au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Dans la foulée de ces actions de solidarité nationale visant à lutter contre la propagation du coronavirus ; le conseil municipal de la Ville d’Ifrane en collaboration avec les autorités locales a lancé Jeudi 26 mars 2020 une grande opération de distribution de denrées alimentaires au profit d’un peu plus de 600 ménages en situation de précarité où dans le besoin dans un premier temps et ce, pour les encourager à se confiner chef eux et observer ainsi l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoir publiques.

Dans ce même esprit de solidarité et de mobilisation visant à lutter contre le coronavirus ; plusieurs hôteliers au niveau de la ville d’Ifrane et un autre à Azrou ont décidé de mettre des chambres à la disposition du personnel médical dont des médecins et des infirmiers (res) œuvrant en première ligne pour lutter contre toute contamination par le nouveau coronavirus au niveau de la province d’Ifrane.

Mohammed Drihem