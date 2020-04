30.000 QUINTAUX D’ORGE SUBVENTIONNEE POUR FAIRE FACE AU DEFICIT PLUVIOMETRIQUE DANS LA PROVINCE D’IFRANE

Mohammed Drihem

Dans le cadre des mesures prises par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts dans l’objectif d’alléger les effets négatifs du déficit pluviométrique au titre de l’actuelle saison agricole 2019/2020, à travers la distribution de 2,5 millions de quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs des zones touchées par le manque de précipitations au niveau national pour la sauvegarde du cheptel ; une opération de distribution de 30.000 quintaux d’orge subventionné au profit des éleveurs de la province d’Ifrane a été lancée par la Direction Provinciale de l’Agriculture ce Jeudi 09 Avril 2020 au siège du Centre de l’ONCA à Ait Yahia Ou Alla relevant de la collectivité territoriale de Tigrigra.

Cette opération vise à fournir de l’orge aux éleveurs à un prix fixe de 200 dh le quintal, tandis que l’État prend en charge la différence avec le prix du marché, ainsi que les frais du transport depuis le point de vente vers les chefs-lieux des communes.

A cet effet ; Il a été procédé à la création de commissions provinciale et locales composées des autorités locales et des représentants de la Chambre agricole et des services décentralisés du département de l’Agriculture, qui veillent à la mise en œuvre et au suivi des opérations de distribution de l’orge, à travers l’élaboration de listes des bénéficiaires et la fixation des quantités d’orge attribuées à chaque éleveur selon des critères préétablis et ce ; en application de la circulaire conjointe du ministère de l’Agriculture et celui de l’Intérieur.