CORONAVIRUS. PROVINCE D’IFRANE : 12 CAS D’INFECTIONS POSITIFS AU COVID-19 ENREGISTRES DANS LA VILLE D’AZROU

Mohammed Drihem /oujdacity.net

Dans le cadre des grands efforts déployés par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus ; tout a été mis en œuvre au niveau de la province d’Ifrane pour assurer la sécurité sanitaire des citoyens et ce, par la désinfection et la stérilisation des places et locaux publics, l’organisation de compagnes de sensibilisation invitant les citoyens au strict respect de l’état d’urgence sanitaire décrété pour la période du 20 mars au 20 avril 2020 pour se prémunir contre la contamination en mobilisant à cet effet aussi bien les agents d’autorité que les forces de l’ordre , la distribution de denrées alimentaires au profit des familles dans le besoin et aussi et surtout par la mise en place de toute un dispositif susceptible d’assurer une meilleure prise en charge des cas positifs au COVID-19.

Pour avoir une idée sur ce volet sanitaire qui a mobilisé toute une armée de médecin, infirmiers, aides-soignants et bien d’autres membres de la famille médicale et paramédicale alignés en première ligne dans cette lutte contre le COVID-19, nous avons contacté Dr Asri Abdellatif Délégué Provincial du Ministère de la Santé à Ifrane qui nous a livré cette déclaration :

Pour Dr Aabdellatif Asri ; la situation épidémiologique au niveau de la province d’Ifrane en date du 09 avril à midi, a enregistré 12 cas positifs de COVID-19 dont neuf cas hospitalisés au niveau de l’hôpital du 20 Aout d’Azrou et 03 cas évacués vers le CHU de Fès (NDR : où une personne est décédée). A ce jour a-t-il ajouté, 113 cas contacts suspects (dont 13 cas au CHP) sont suivis par nos équipes d’intervention rapide et plus d’une centaine de prélèvement ont été réalisés.

Aussi avança-t-il ; un dispositif a été mis en place au niveau de la Province d’Ifrane inscrit dans le cadre du Plan national de veille et de riposte à l’infection par le Coronavirus 2019-nCoV appuyé par la Direction Régionale du ministère de la santé et par le Poste de Commandement Provincial (PCP) d’Ifrane et qui est axé sur deux volets : Un volet de surveillance épidémiologique avec la mobilisation des équipes d’intervention rapide qui assurent les investigations et l’enquête épidémiologique, le suivi quotidien des cas contacts et l’analyse de la situation et un second volet hospitalier concernant la réservation d’une soixantaines de lits d’hospitalisation et deux salles de réanimation au niveau du centre hospitalier provincial du 20 Aout d’Azrou pour la prise en charge des cas COVID-19 positifs, de la clinique d’Azrou dans le cadre de la participation du secteur privé et de l’ancien hôpital d’Ahadaf d’Azrou pour le confinement des contacts sachant que cet ancien hôpital d’Ahadaf d’Azrou vient d’être réaménagé et remis à niveau la semaine dernière par les soins de la province d’Ifrane et qui est d’ores et déjà opérationnel et prêt à abriter 30 cas contacts pour une meilleure surveillance de la pandémie vue la spécificité de notre province et surtout la spécificité de la municipalité d’Azrou.

Concernant les moyens déployés dans ce cadre d’efforts avait-il conclu ; nous avons une dotation suffisante en moyens de protection individuelle à savoir : Les combinaisons et les masques qui sont répartis sur l’ensemble des structures hospitalières de la province et plus précisément au niveau de l’hôpital du 20 Aout d’Azrou qui accueille et abrite les malades et qui est le siège d’hébergement et d’hospitalisation des cas positifs COVID-19, nous disposons aussi des produits de désinfection et de stérilisation et des médicaments réservés aux malades COVID-19 sachant bien sûr que la province médicale a assuré une répartition de l’ensemble des médicaments dont notamment ceux des maladies chroniques pour une meilleure dotation des malades en vue de limiter leur mobilité et des moyens logistiques avec l’appui du gouverneur d’Ifrane pour la réservation d’hôtels et de gites pour l’hébergement du personnel de la santé impliqué dans la prise en charge des malades ainsi que leurs restauration et celles des malades.

Après avoir remercié aussi bien le Gouverneur d’Ifrane que les autorités locales et sécuritaire et toutes les composantes de la société civile et le personnel de la santé pour tous les efforts déployé aussi bien pour lutte contre la propagation du COVID-19 que pour assurer une meilleure prise en charge des malades et du personnel , Dr Asri Abdellatif a lancé un message de cœur à tous les citoyens en précisant : « Avec l’ensemble du personnel ; nous sommes engagés pour vous protéger et pour combattre ce virus ; veuillez nous protéger par un simple geste de rester chez vous et de respecter les conditions de confinement et conseils du ministère de la santé »

Pour Dr Saoudi Noureddine membre de l’Unité d’intervention rapide mise en place au niveau provincial à l’Hôpital du 20 Aout, le rôle de cette dernière c’est de surveiller l’épidémie au niveau du territoire provincial, de mener des investigations et enquête épidémiologiques et d’assurer le suivi quotidien aussi bien des cas Positifs que des cas contacts à suivre et d’analyser enfin la situation.