La CGEM et IFC joignent leurs efforts pour la promotion des startups et de la digitalisation

Casablanca, le 9 avril 2020 – La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Société Financière Internationale (IFC), institution du Groupe de la Banque Mondiale dédiée au secteur privé, s’allient pour soutenir les startups marocaines innovantes sélectionnées dans le cadre de l’initiative #SolidariTECH.

Ce partenariat vise à déployer les solutions proposées par ces startups dans des pays voisins tels que l’Algérie et la Tunisie, et d’identifier de nouvelles synergies entre #SolidariTECH et les initiatives similaires menées dans la région du Maghreb. Ainsi, ces startups bénéficieront d’un programme d’accompagnement spécifique et rapproché en faveur, notamment du développement et de l’internationalisation de leurs offres.

«Nous nous réjouissons de la qualité de la coopération entre la CGEM et l’IFC. Conscients de l’importance de la digitalisation et des startups innovantes dans notre économie et dans la lutte contre le COVID-19 en particulier, nos deux institutions joignent leurs efforts pour soutenir ces acteurs en leur facilitant l’accès à de nouveaux marchés et l’internationalisation de leurs offres.» indique M. Chakib ALJ, Président de la CGEM.

«Dans le contexte actuel de la crise sanitaire du COVID-19, les startups peuvent apporter une réponse adéquate. Elles peuvent apporter de nouvelles solutions dans le domaine de la santé, de l’éducation ou encore du transport. Les startups représentent le fer de lance d’un nouveau modèle de développement », souligne, pour sa part, M. Xavier REILLE, Directeur d’IFC pour la région Maghreb.

Dans le cadre de ce partenariat, la CGEM et l’IFC travailleront également pour l’identification des réformes prioritaires favorisant la promotion de la digitalisation au Maroc. La crise sanitaire actuelle offre une immense opportunité aux acteurs des écosystèmes digitaux, et l’IFC, qui dispose d’une longue expérience internationale dans l’accompagnement des réformes digitales, entend apporter sa contribution.

Il est à rappeler que #SolidariTECH est une initiative citoyenne lancée par la CGEM, en partenariat avec le Moroccan Start-up Ecosystem Catalysts (MSEC), pour accompagner l’élan de solidarité nationale de lutte contre la pandémie du COVID-19. Elle a mobilisé jusqu’à présent plus de 150 startups nationales ayant mis en place des solutions innovantes et agiles aux problématiques liées au coronavirus, au profit des citoyens, des entreprises et de l’État.

Retrouvez les startups sélectionnées sur coronavirus.cgem.ma/solidaritech/