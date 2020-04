10.000 PANIERS EN SOLIDARITE AVEC LES FAMILLES DANS LE BESOIN POUR LUTTER CONTRE COVD-19 DANS LA PROVINCE DE KHENIFRA

Dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publiques pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) et dans un élan de solidarité visant à subvenir aux besoins des populations défavorisées notamment en milieu rural montagnard en produits de première nécessité en cette période d’état d’urgence sanitaire, une vaste opération de distribution de paniers de denrées alimentaires de première nécessité telle que la farine, le sucre ; le thé et l’huile entre autres produits alimentaires a été menée durant cinq jours à l’initiative des autorités provinciales de Khénifra en concert avec les collectivités territoriales de la dite province.

Cette action hautement humanitaire financée par les collectivités territoriales de la province de Khénifra a été fortement appréciée par la population et a pu entrer autres a dissipé ces inquiétudes en cet état d’urgences sanitaire décrété par les pouvoirs publiques pour la période allant du 20 mars au 20 avril 2020.

Cette grande opération de solidarité avec les populations en situation de précarité et dans le besoin lancée en collaboration notamment avec l’Association Khénifra Moubadara a fait l’objet de distribution de quelques 10.000 paniers de denrées alimentaires aux familles nécessiteuses au niveau des cercles respectifs de Khénifra, Aguelmouss et le cercle de Lekbab.

Dans ce même de solidarité nationale visant à limiter voir, endiguer la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) et à veiller au respect de mesures décidées dans le cadre de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire ; la province de Khénifra prévoit une toute prochaine opération de distribution de 10.000 autres paniers de denrées alimentaires de ptremière nécéssité financée cette fois ci par le conseil régional de la Région de Khénifra / Beni Mellal.

Mohammed Drihem