LE DISTRICT PROVINCIAL DE LA SURETE NATIONAL D’IFRANE MOBILISE POUR PRESERVER SURETE ET SECURITE SANITAIRE DES CITOYENS DANS LA PROVINCE IFRANE

Dans le cadre des grands efforts déployés pour maintenir la sécurité et la sérénité des citoyens, et compte tenu de la situation sanitaire que vit le Royaume en raison du nouveau coronavirus, les services de la sûreté nationale se sont mobilisés, avec fermeté et sérieux, pour lutter contre la propagation de la pandémie du COVID-19 et sensibiliser les citoyens tout en veillant à ce que les personnes impliquées dans le non-respect de l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoir publics en risquant ainsi de porter atteinte à la sécurité sanitaire des citoyens et à l’ordre public se rendent à la raison et respectent la loi en vigueur.

Dans cette optique, le District provincial de la Sureté Nationale d’Ifrane a mobilisé toutes ses ressources et capacités humaines et logistiques pour assurer la sécurité et la sûreté des citoyens et pour servir la cause nationale avec abnégation et dévouement et ce, en organisant des patrouilles continues sillonnant 24h/24h les différentes artères et quartiers des villes d’Ifrane et d’Azrou dont les entrées et sorties sont minutieusement contrôlées à travers la mise en place de barrages où les contrôles se sont intensifiés non seulement en ce qui concerne les attestations de déplacement mais aussi toutes les autres infractions qui sont également verbalisées, puisque les barrages sont installés pour un contrôle drastique afin que les consignes liées à l’état d’urgence sanitaire soient respectées.

Dans ce cadre d’efforts déployés pour réussir le confinement de nos concitoyens au niveau d’Ifrane, il nous a été donné de constater que les citoyens ; aussi bien piétons qu’automobilistes ; se prêtent volontiers à cet exercice de contrôle en présentant aussi bien l’attestation de circulation que les documents officiels de leurs véhicules aux agents de contrôle qui allient souvent pédagogie et rigueur à l’encontre de ceux qui sont sortis de chez eux sans le précieux document.

A cet effet, il y’a lieu de saluer ce genre d’opération de contrôle routier qui a mobilisé au niveau national les agents routiers en uniforme, les policiers ou officiers judiciaires, les gendarmes et forces auxiliaires, la protection civile et les militaires qui veillent jour et nuit au respect du confinement par les habitants.

Mohammed Drihem