CORONAVIRUS : DES ACTIONS CITOYENNES A L’AGENCE URBAINE DE KHENIFRA POUR BIEN ASSURER LE SERVICE PUBLIQUES

Mohammed Drihem / oujdacity.net

Dans le cadre des grands efforts déployés par les pouvoirs publiques en général et les services sanitaires et sécuritaires en particulier en vue de préserver la santé publique à travers l’instauration de l’état d’urgence sanitaire dont l’objectif est de limiter les risques de propagation du virus, voire son éradication ; l’Agence urbaine de Khénifra a décidé d’accompagner ce mouvement national de lutte contre le COVI-19 représentant cette pandémie et engagea des initiatives dont des actions de solidarité, de continuité du service public dont le paiement des prestations des entreprises et bureaux d’études et enfin des actions caractère sanitaire.

En matière d’actions de solidarité et à l’instar de toutes les représentations du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Politique de la Ville, dont la contribution globale à l’effort de solidarité nationale au fonds de lutte contre le COVID-19, a atteint 60 MDh, cette Agence urbaine a contribué audit fonds d’une manière volontaire, par un budget représentant un mois de salaire du Directeur et 3 jours de salaire pour le reste du personnel affecté à cette Agence.

Pour ce qui est des actions assurant la continuité du service publique et afin de respecter d’une part, les exigences de confinement proclamées au niveau national visant le respect des conditions sanitaires de lutte contre la pandémie et assurer d’autre part, la continuité d’un service public efficient au bénéficie du concitoyen, les mesures suivantes ont été entreprises par cette Agence :

La désignation d’une cellule de permanence au sein de l’Agence afin de limiter la présence physique de tout le personnel de cette structure.

La création d’un réseau de veille interactif regroupant les responsables de l’Agence afin de permettre une veille locale et interaction efficiente et continue avec les services de l’Autorité Locale (Province et Pachaleks,…) et Collectivités Territoriales ainsi qu’avec le niveau central par une communication continue avec les Directions Centrales du ministère de tutelle notamment par une remontée quotidienne, à la Direction de l’Urbanisme, des informations relatives aux prestations de cette Agence. Une plateforme de télétravail a aussi été mise en place à cet effet.

La mise en place d’une ligne téléphonique (05 35 58 89 73/77) dédiée au public et autres partenaires et des services dématérialisés mis sur le site de l’Agence (www.aukh.ma).

La priorité est également donnée aux déblocages des paiements des prestations des entreprises et Bureaux d’études partenaires, selon les disponibilités de la trésorerie de l’Agence, afin de permettre aux partenaires du Privé de gérer et dépasser cette période de transition dans les meilleures conditions.

Sur le plan sanitaire enfin des actions de désinfection des locaux de l’Agence ont été entrepris par les services d’hygiène (BMH) relevant de la Municipalité de Khénifra, et par le service dédié au sein de l’Agence avec une mise à disposition au hall d’entrée de l’Agence et au niveau de chaque étage des produits de désinfection.