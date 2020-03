CORONAVIRUS : LE CONSEIL REGIONAL DE FES-MEKNES RESERVE 30 MDH POUR LE SOUTIEN DES POPULATIONS DEMUNIES DANS LES DIFFERENTES PROVINCES DE LA REGION.

Dans un élan de solidarité observé dans le cadre des grands efforts déployés par les pouvoirs publics en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus « COVID-19 » et de sensibiliser les populations contre le danger qui les guettent tout en les invitant à observer l’état d’urgence sanitaire décrété à cet effet ; le conseil régional de la Région de Fès/Meknès a décidé lundi 30 mars dernier de débloquer une enveloppe budgétaire globale de 30 Millions de dirhams répartie sur les différentes provinces relevant de la Région de Fès/Meknès.

L’enveloppe budgétaire accordée par la Région à la Province d’Ifrane dans ce cadre de solidarité régionale est de 2.000.000,00 Dh et est allouée par le conseil régional pour le soutien des populations qui sont dans le besoin en ces temps de confinement à travers la distribution de paniers de denrées alimentaires.

A noter aussi que ; suite à l’initiative du président du conseil de la région, des vice-présidents, des chefs de commissions et de leurs adjoints, ainsi que des présidents de groupes, de consacrer le salaire du mois de mars au fonds de gestion du Coronavirus ; l’Association des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du Conseil de la région Fès-Meknès a annoncé, lundi dernier, une contribution de 200.000 DH au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau Coronavirus (COVID-19), mis en place sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Mohammed Drihem