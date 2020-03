FORUM IFRANE POUR LA CULTURE ET LE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE AVEC LES POPULATIONS DANS LE BESOIN EN CES TEMPS DE CONFINEMENT

Dans le cadre des grands efforts déployés par les pouvoirs publics en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus « COVID-19 » et de sensibiliser les populations contre le danger qui les guettent tout en les invitant à observer l’état d’urgence sanitaire décrété et ; dans un élan de solidarité sans précédent au niveau de la province d’Ifrane, l’Association « Forum d’Ifrane pour la culture et le développement » a consacré son budget prévu pour le festival international d’Ifrane et composé de subventions accordées par le conseil régional de Fès/Meknès ; le conseil provincial d’Ifrane et le conseil communal d’Ifrane budget et ce, pour venir en aide aux familles dans le besoin au niveau de la Province d’Ifrane en ces temps de confinement instauré par l’état d’urgence sanitaire décrété dans notre pays.

En effet, on relève que 10.000 ménages ont bénéficié soit d’un bon d’achat d’une valeur de 500,00 Dhs chacun distribués au niveau de la ville d’Azrou ; soit d’un panier de denrées alimentaires chacun ; contenant 25 kg de farine, 05 litres d’Huile, 05 kg de Sucre, du thé, du café et des féculents (pois chiches, lentilles et haricot blanc) distribués dans la ville d’Ifrane et d’autre localités de la province.

Un staff de jeunes volontaire du Forum d’Ifrane pour la culture et le développement a été mobilisé pour faire le porte à porte afin de bien réussir cette opération de solidarité organisée notamment avec le concours des autorités locales et la contribution financière de quelques sociétés locales et donateurs habitués aux actions caritatives dans la Province.

Mohammed Drihem