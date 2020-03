CORONAVIRUS : SOCIETE VIVILE ET DONATEURS SOLIDAIRES AVEC LES POPULATIONS DE KAF NSOUR DANS LA PROVINCE DE KHENIFRA

Dans un élan de solidarité en ces temps de confinement observé par tous les marocain dans le cadre de l’etat d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publiques dans la perspective de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ; les autorités provinciales de Khénifra en coordination parfaite avec l’autorité locale de Kaf Nsour relevant cette province et en coordination avec les associations de la société civile, ont procédé à la distribution de plus de 1000 kits alimentaires au profit de la population se trouvant dans une situation de pauvreté et de précarité au niveau de l’ensemble des douars de la collectivité territoriale de sidi lamine.

Par la même occasion, des actions de sensibilisation aux mesures indispensables à entreprendre pour lutter contre COVID-19 ont été entreprises lors de cette opération, au profit de la population locale qui a fortement apprécié, surtout avec l’adoption au Maroc de la loi du confinement sanitaire.

A noter que chacun des mille kids préparés et distribués à cette occasion par les associations et les donateurs comporte 10 kg de farine, 05 litres d’huile, du thé, 05 kg de sucre, 03 kg de lentilles, 01 kg de Riz et 01 kg de vermicelle.

Mohammed Drihem