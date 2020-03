Covid-19: Un staff médical militaire mobilisé à Khénifra pour renforcer l’offre sanitaire dans la province

Mohammed Drihem

En application des Hautes Instructions de S.M le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), afin que la médecine militaire prenne part conjointement avec son homologue civile à la délicate mission de lutte contre la pandémie de Covid19 ; le Gouverneur de la Province de Khénifra ; Mr Mohammed Fettah accompagné des chefs de services de sécurité provinciaux, a assisté à la prise de contact de l’équipe multifonctionnelle des FAR avec son homologue relevant du centre hospitalier de Khénifra et ce, en présence du représentant du commandant d’armes délégué de la place de Béni-Mellal,

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Gouverneur a rappelé que, sur Hautes Instructions Royales de S.M. le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, cette équipe composée de personnel médical, paramédical et social, a été désignée à prendre part, conjointement avec son homologue civile, à l’effort de lutte contre la pandémie de Covid-19 au niveau de la Province de Khénifra.

L’action de cette équipe multifonctionnelle composée de 18 éléments de différents corps appartenant aux Forces Armées Royales et conduite par un médecin Lt-colonel, s’inscrit dans le cadre du renforcement et du soutien des efforts du staff médical dont dispose le centre hospitalier provincial.

Par la même occasion, Mohammed Fettah a tenu à remercier au nom des populations de la province les Forces Armées Royales et à saluer cette contribution vitale en cette période de crise. Il a également souhaité la bienvenue à l’équipe médicale des Forces Armées Royales,

Conduite par le Médecin Lt-colonel Lahcen KHALFI, et il n’a pas manqué de rendre hommage et d’encourager l’équipe des soignants de la délégation provinciale de la santé de Khénifra dédiée à l’opération Covid-19 pour sa mobilisation et son dévouement.

Dans ce sens, le Gouverneur a exhorté l’ensemble du corps médical à combiner les efforts pour faire face à cet ennemi redoutable et invisible nécessitant courage, sacrifice et abnégation.

Au terme de ce premier contact, une visite du pavillon de confinement a été effectuée en compagnie du délégué provincial de la santé, de la directrice du Centre Hospitalier Provincial de Khénifra, outre les commandants provinciaux des services de sécurité, ainsi que le chef de la mission médicale des FAR à Khénifra.

