COVID-19 : CORPS MEDICAL, PARAMEDICAL ET FORCES DE L’ORDRE MOBILISES POUR LA PRESERVATION DE LA SECURITE SANITAIRE

Dans le cadre des grands efforts déployés par le corps médical et paramédical en collaboration étroite avec les autorités provinciales et locales au niveau de la province d’Ifrane, une batterie de mesures a été entreprise au niveau de la province en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 et de faire face à la pandémie de coronavirus tout en préparant l’infrastructure sanitaire indispensable en prévision a toute prise en charge possible de personnes de contamination ou contaminées par ce virus.

Dans ce cadre de prévention contre la propagation du coronavirus au niveau de la province d’Ifrane qui a enregistré 15 cas suspects à ce jour du mercredi 25 mars 2020 (11 mis en confinement chez eux et 4 pris en charge par l’unité hospitalière) , on croit savoir que tout un pavillon de l’hôpital provincial du 20 Août d’Azrou doté d’une capacité litière de 70 lits et de salles d’isolement et des prélèvements a été préparé à cet effet et équipé par le ministère de tutelle en prévision à toute prise en charge probable des cas suspects ou de personnes contaminées dans pareilles circonstances.

Dans ce même cadre de lutte contre la propagation du COVID-19 au niveau de la Province d’Ifrane, toutes les entrées et sorties des différentes localités de cette dernière sont mises sous un strict contrôle des agents de la sureté nationale et ceux de la Gendarmerie Royale dont d’autre membres avec les agents d’autorité ne cessent de sillonner 24h/24h, les différentes artères des villes et villages de la province pour faire respecter « l’Etat d’urgence sanitaire » décrété par les pouvoir publiques dans l’intérêt de nos concitoyens qui se sont montrés conscient de la situation et observe à la lettre le dit « Etat d’urgence sanitaire » au niveau de cette province.

