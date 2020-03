CORONAVIRUS : LES SANS-ABRI A L’ABRI DU COVID-19 DANS LA PROVINCE D’IFRANE

Dans le cadre de l’initiative nationale destinée aux sans-abri au Maroc et dont l’objectif est de prévenir contre la propagation du coronavirus (COVID-19) et protéger cette catégorie de la société contre cette pandémie ; la Délégation provinciale du ministère de la Solidarité, du développement social et de la famille en étroite collaboration avec les autorités provinciales d’Ifrane et avec le concours de l’Association Provinciale des œuvres sociales et de l’action caritative d’Ifrane a mené une large campagne de prise en charge des personnes en situation de rue notamment et surtout au niveau de la ville d’Azrou.

Selon Chakir Filala, délégué provincial du ministère de la Solidarité, du développement social et de la famille ; cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions menées par les pouvoirs publiques au niveau nationale comme mesures préventives urgentes prises pour affronter la situation exceptionnelle à laquelle fait face le Maroc et pour la protection contre la propagation du coronavirus (COVID-19).

Cette opération avait-il ajouté, a abouti au recensement de 36 personnes de sexes masculins se trouvant dans une situation de rue qui ont été ont été immédiatement pris en charge et mis à l’abri de la pandémie à Dar Talib de la localité de Ain Leuh où gite et couvert leur sont assuré et ce ; après avoir été soumis à un control médical minutieux.

Mohammed Drihem