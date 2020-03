LA WILAYA DE MARRAKECH/SAFI APPELE A LA MOBILISATION CONTRE LE CORONAVIRUS DANS LA REGION

Dans le cadre des grands efforts déployés par les pouvoirs publics visant la sensibilisation des populations au danger de la propagation de la pandémie du Coronavirus (COVD-10) à travers les différentes provinces et Wilayas du Royaume suite à l’état d’urgence sanitaire décrété par le conseil du Gouvernement marocain pour la période allant du 20 Mars à 18h00 au 20 Avril 2020 prochain à 18h00, la Wilaya de Marrakech/Safi a lancé un appel vocal aux citoyens de la Région et à travers eux, à tous les marocains à travers les réseaux sociaux les incitant à éviter les rassemblements dans les places publiques, au confinement chez eux et aux respect des conseils des services sanitaires notamment en ce qui concerne la propreté des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire inter-personne pour éviter la contamination par le COVID-19 et limiter ainsi la propagation du virus dans la population marocaine.

Dans ce même cadre de mobilisation contre la propagation du coronavirus au niveau de cette même région de Marrakech/Safi, l’Association Femme de Marrakech a lancé elle aussi un appel de la nation aux marocains et marocaines à travers un Hashtag et ce, afin de dire ensemble : « OUI A LA VIE NON A LA MORT » et dire au aussi un grand merci à tous ceux qui font face au virus dans les hôpitaux (personnel médical et paramédical) ; aux autorités locales et aux différents services d’ordres et militaires.

A Rappeler enfin que le décret concernant l’état d’urgence sanitaire, qui entre dans le cadre des mesures préventives d’urgence prises par les autorités publiques afin d’enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus ; habilite les autorités publiques compétentes à prendre les mesures nécessaires pour interdire aux personnes de quitter leurs domiciles, interdire tout déplacement en dehors du lieu de résidence sauf en cas de nécessité absolue, interdire tout rassemblement, attroupement ou réunion d’un groupe de personnes et à fermer les commerces et autres établissements accueillant le public durant de la période de « l’Etat d’urgence sanitaire » déclaré.

Mohammed Drihem