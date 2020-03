CORONAVIRUS : LE GOUVERNEUR D’IFRANE SUPRVISE L’OPERATION D’EVACUATION DE LA GARE ROUTIERE D’AZROU DES VOYAGEURS PIEGES PAR LA SUSPENSION DU TRANSPORT COMMUN

Dans le cadre de “l’Etat d’urgence sanitaire” déclaré dans notre pays et suite à la décision du ministère de l’Intérieur interdisant le déplacement des moyens de transport privés et publics entre les villes du Royaume, à partir de samedi 21 mars à minuit, plusieurs dizaines de personnes se sont trouvé piégés au niveau de la ville d’Azrou et sa région sans pouvoir se rendre chez eux vers d’autre villes du Royaume.

Pour remédier à cette situation, le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid accompagné de deux médecins et des agents de l’autorité locale s’est rendu à Azrou ou il a supervisé au niveau de la Gare Routière de la ville l’opération d’acheminement des voyageurs vers leurs destinations respectives en leur assurant le moyens de transport adéquat leur permettant de rentrer chez eux dans de meilleurs conditions.

A rappeler que cette interdiction ne concerne pas le transport des marchandises et des produits de base qui s’effectue dans des conditions normales et fluides de manière à satisfaire les besoins quotidiens des citoyens comme nous l’avons constaté de visu au niveau d’Ifrane avec la circulation des fournisseurs du gaz butane et de l’alimentation générale durant la journée du Dimanche . Elle ne concerne pas non plus les déplacements pour des raisons de santé et professionnelles prouvés par des documents délivrés par les administrations et les établissements, précise le ministère.

Mohammed Drihem