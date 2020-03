CORONAVIRUS : LES POPULATIONS D’IFRANE SE CONFINENT DANS L’INTERET DE LA SECURITE SANITAIRE COLLECTIVE

Dès l’entrée en vigueur, vendredi à 18h00 (GMT+1) de l’état d’urgence sanitaire, décrété sur l’ensemble du territoire du Royaume pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), les autorités locales dans les différentes collectivités territoriales de la Province d’Ifrane ont entamé les opérations d’encadrement et de contrôle de la circulation, conformément aux consignes et mesures exigées par le ministère de l’Intérieur.

Dans le même sillage, les autorités locales au niveau de la province ont été mobilisées pour distribuer et remplir l’attestation exceptionnelle de circulation en tant que document officiel que tous les citoyens sont appelés à présenter aux agents chargés du contrôle, déployés dans les différentes rues, ruelles et avenues des différentes localités de la province.

Cette première journée de l’état d’urgence sanitaire observée samedi au niveau de la province d’Ifrane selon des témoignages recueillis auprès de quelques responsables et des citoyens, a été respectée par nos concitoyens avec beaucoup de civisme, de compréhension et de bonne conduite conscient du fait ; bien sûr ; que cet d’urgence sanitaire entré en vigueur, vendredi à 18H00, et qui se poursuivra jusqu’à nouvel ordre est le seul et unique moyen inévitable pour garder le coronavirus sous contrôle dans notre pays.

Mohammed Drihem