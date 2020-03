COVID-19 : VASTE OPÉRATION DE STÉRILISATION ET DE DÉSINFECTION À AZROU

Une vaste opération de stérilisation et de désinfection des moyens de transport public, des quartiers, des lieux publiques et des locaux administratifs a été organisée dans la ville d’Azrou sous la supervision du caïd du deuxième arrondissement de la ville Mme Chaimae chahbaoui et ce ; dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette vaste opération entreprise par l’autorité locale d’Azrou s’inscrit dans le cadre des mesures et dispositions préventives prises un peu partout à travers le Royaume pour faire face au danger de propagation du nouveau Coronavirus dans le Royaume dans le souci de garantir la sécurité sanitaire des citoyens utilisant les divers moyens de transports de la province, en l’occurrence, les taxis.

A travers cette vaste opération de stérilisation et de désinfection nous invitons l’ensemble de la population locale et provinciales à s’engager pour la réussite de telles opérations à travers les différentes collectivités territoriales de la province au plus grand bénéfice des citoyens de la Province d’Ifrane en application du plan d’action urgent mis en place par les autorités pour endiguer la propagation du Covid-19

Mohammed Drihem