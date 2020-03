Félicitations aux autorités de la ville de Tendrara

Zaid Tayeb

Depuis que la pandémie a frappé le pays et qu’elle a fait ses premières victimes, les autorités locales de la ville de Tendrara sont à pied d’œuvre. Pas un jour ne se passe sans qu’on les voie sillonner les artères de la ville avec des voitures de service à gyrophares et des mégaphones pour inciter les gens à plus de prudence et à rester chez-eux ou à limiter leur mobilité à la stricte nécessité, ou accompagnant les équipes chargées de la décontamination des moyens de transport en commun, des façades des maisons et établissements publics, et surtout des lieux où les habitants avaient l’habitude de déposer leurs poubelles.

Aujourd’hui vendredi 20 mars, et avant même l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire et le confinement prévu à 18 heures, les autorités de la ville de Tendrara, avec à leur tête monsieur le caïd en personne et en uniforme, accompagné d’une troupe de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires, sillonnent la ville, arrêtent les passants, peu nombreux d’ailleurs, leur demandent des explications, orientent ceux qui veulent voyager en les dirigeant vers la gare routière, somment les badauds de rentrer chez eux. Hier jeudi 19 mars, jour de marché à Tendrara, d’habitude grouillant de marchands, d’étals et de clientèle, était presque vide. Il est vrai qu’il n’y a rien de plus triste dans un marché de campagne que de le voir vide. Vu autrement, et dans les moments difficiles que nous traversons, un souk désert est à considérer comme un signe positif rassurant. Il nous donne une idée sur la prise de conscience de la gravité du fléau et de la nécessité de se mobiliser pour lui faire face, chacun avec ses propres moyens, et le seul moyen dont les habitants de Tendrara et ses régions disposent est de rester chez eux, et ils sont restés chez-eux. Et de là, nous les saluons pour avoir suivi la consigne, comme nous saluons les efforts des autorités locales avec à leur tête monsieur le caïd et son staff composé des membres de la gendarmerie royale et des forces de l’ordre pour leur mobilisation qui consiste à faire respecter l’état d’urgence sanitaire et de confinement dont le mot d’ordre est ‘’restez chez-vous’’.

Ce n’est pas si simple que ça : restons chez-nous.