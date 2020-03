CORONAVIRUS : LA PRESSE IMPLIQUEE DANS LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE CONSCIENTISATION DANS LA PROVINCE D’IFRANE

Dans le même cadre des mesures de sécurité, relatives au nouveau coronavirus (COVID-19), qui recommandent la restriction des rassemblements et des grandes manifestations, en vue de préserver la sécurité des citoyens et, suite aux récentes mesures prescrites, par les ministères de l’Intérieur et de la Santé, appelant les citoyens à restreindre les déplacements dans les endroits publics aux cas d’urgentes nécessités tout en se conformant aux directives instaurées par le gouvernement marocain pour la lutte contre la prolifération du Covis-19 :

Les autorités locales au niveau des collectivités locales d’Ifrane, Azrou et Timahdite entre autres collectivités de la province d’Ifrane ont lancé depuis mercredi 18 mars une large campagne de sensibilisation, de conscientisation et d’information quotidienne dans les différents quartiers des villes en question et notamment au souk hebdomadaire du jeudi à Timahdite ou nos confrères de la presse au sein de l’Observatoire Provincial de l’Information et de la Presse ont organisé une large campagne de sensibilisation au souk et a travers divers quartiers de cette localité.

A signaler que les autorités locales, provinciales et les autorités sécuritaires au niveau de la province d’Ifrane ne ménagent aucun effort afin de limiter l’expansion du coronavirus notamment en matière de désinfection et stérilisation des locaux et des places publiques soutenues en cela par les conseils élu comme c’est le cas du Conseil municipal d’Ifrane qui conduit de braves actions pour venir en aide aux personnes âgées et esseulées, aux handicapés et aux personnes vivant de maladies chroniques et pour contribuer à la désinfection et stérilisations des lieux publiques : Appel est lancé à toutes les conseils élus de la province pour suivre l’exemple.

Mohammed Drihem